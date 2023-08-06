Зеленский сообщил, что ВСУ получили от Франции ракеты SCALP

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинские войска получили от Франции первую партию ракет класса «воздух — поверхность» большой дальности SCALP, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале лидер государства показал фотографии с церемонии получения снарядов, которая совпала по дате с Днем Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что сегодня Зеленский заслушал доклад о работе комплексов противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, а также лично осмотрел самолеты Су-25, Су-24М, Су-27 и МиГ-29.

Как отметил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры, в частности ракет класса «воздух — поверхность» ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM, — говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Ранее в Пентагоне рассказали, что администрация США утвердила очередной пакет военной помощи Украине. На эти цели Вашингтон выделил $400 млн. Новый пакет будет включать снаряды для ракетных комплексов Patriot и NASAMS. Кроме того, в него войдут ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.