Эксперт рассказал, как излечить украинское общество от национализма Депутат ДНР Бердичевский: опыт СССР по денацификации немцев нужно использовать на Украине

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Опыт СССР по денацификации немцев в ГДР нужно использовать на Украине, такое мнение NEWS.ru высказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Для того, чтобы избавить украинцев от антироссийских настроений, по его убеждению, необходимо полностью изолировать их от прозападной националистической пропаганды.

После нашей победы надо будет переформатировать украинцев обратно в нормальных людей. Нужно полностью отключить им прозападное телевидение и отрубить доступ в интернете к антироссийским сайтам, потому что все это оказывает сильное влияние на неокрепшие молодые умы. Надо заместить его российским влиянием. Тогда переформатирование вполне может получиться. С немцами в ГДР в свое время получилось, значит, и с украинцами тоже должно, — считает Бердичевский.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на Западе наблюдается фашизация политических элит. По ее словам, это происходит в результате потворства в отношении враждебных высказываний Киева по отношению к России. Она также заявила, что националистический режим в Киеве является проектом Запада, который был тщательно создан и выведен в нужное состояние.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине. По ее словам, Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения». Дипломат также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.