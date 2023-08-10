Шведы поставят ВСУ аналог Starlink: сможет ли Россия их глушить Новые интернет-терминалы нужны Киеву для передачи данных со спутников Илона Маска в зоне боевых действий

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Шведская компания Satcube поставит Украине около сотни терминалов, чтобы обеспечить зоны боевых действий спутниковым интернетом. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этих целях уже давно используют системы связи Starlink Илона Маска. Однако в последние годы во время важных боевых действий с российской армией он отказывается включать Киеву сеть, что влияет на стратегию ВСУ. Кроме того, появились сообщения, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали глушить системы связи. Смогут ли шведские терминалы в полной степени заменить Starlink — в материале NEWS.ru.

В чем преимущество терминалов Satcube

Шведские терминалы можно будет использовать для обеспечения интернета там, где из-за боевых действий «отключены мобильные и наземные сети». Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, которая и разместила заказ на поставку терминалов на сумму €5,97 млн. Их оплатит Германия.

Гендиректор компании Якоба Каллмера сообщил, что первые поставки состоялись еще в начале лета. Он также отметил, что на первом этапе Украина получит еще около сотни терминалов. Однако представителям Satcube неизвестно, как именно будет использоваться оборудование: возможно, не только в гражданских, но и в военных целях.

Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 кг и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду, что соответствует максимальной скорости телефона с подключением 4G.

Заменят ли шведские терминалы Starlink

Спутники Intelsat находятся на орбите на высоте около 35 тыс. км, Starlink — ниже, что обеспечивает более высокие скорости и меньшую задержку. Военный аналитик Александр Артамонова заявил NEWS.ru, что сбор информации для ВСУ будет все так же происходить с помощью спутникового интернета Starlink, поскольку он незаменим для украинских военных.

«Starlink позволяет украинским войскам вести информационный обмен между собой. То есть старшие офицеры, имеющие доступ к закрытой натовской системе информации, могут перекидывать артиллерийским и орудийным расчетам на поле боя целеуказания через Starlink: на орудийные расчеты, на бронетехнику и другие боевые единицы на поле боя. Эта система незаменима сейчас для ВСУ», — поделился собеседник.

По словам Артамонова, натовцы рассматривают в данном случае Starlink как очень удобную связь «для туземцев».

«У военных НАТО есть свои защищенные каналы и несколько десятков спутниковых систем. Но украинцев они в них не пускают, потому что офицеры ВСУ, владеющие кодами, могут попасть в плен. Между тем целеуказания для тяжелого артиллерийского орудия типа самоходной артиллерийской установки Caesar передаются именно по этим закрытым натовским системам, а не через Starlink», — уточнил эксперт.

Фото: intelsat.com Спутник Intelsat

Как ВСУ смогут использовать Satcube

Артамонов убежден, что интернет-терминалы Satcube, которые могут принимать сигналы Starlink, только усилят этот обмен боевой информацией.

«Думаю, с их помощью противник усилит контрбатарейную борьбу: это расчет точки пуска наших снарядов, вычисление их траекторий полетов. Сейчас работают американские станции контрбатарейной борьбы. Но шведы обещали поставлять свои системы, вот, похоже, они приступили к этому», — считает военный аналитик.

Как борются со спутниковыми системами, помогающими Украине

В последнее время командиры ВСУ сообщили, что средства РЭБ начали глушить системы связи Starlink. Эту информацию подтверждают наблюдатели с обеих сторон конфликта. Однако, по мнению Артамонова, Россия пока не в состоянии эффективно глушить Starlink. Пока существуют лишь методы его зонального глушения — в определенном месте создаются радионепроходимые сигналы, в результате чего теряется связь с беспилотниками и радиоуправляемыми снарядами. Эта система пока еще только экспериментальная, но уже применяется на поле боя.

Артамонов считает, что перед российской стороной стоит очень важная и непростая задача: как, не разрушая спутники Starlink, лишить компанию Илона Маска SpaceХ возможности вредить действиям ВС РФ.

«Возможно, следует создать зону непроходимости надо всем регионом боевых действий или нанести ущерб спутникам при помощи пиратской программы — точно сказать не могу, поскольку не являюсь программистом, но убежден, что это наша основная задача», — добавил военный аналитик.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с NEWS.ru предположил, что новая аппаратура РЭБ будет глушить Starlink пока только на тактическом уровне, на передовой. По его словам, на расстоянии в 20–30 километров от линии фронта, на территории Украины Starlink как работал, так и будет работать.

«Это закон электродинамики, мощность падает с расстоянием. Уронить весь Starlink по всей Украине сразу невозможно», — добавил эксперт.

Фото: МО РФ Комплекс РЭБ «Борисоглебск»

Что говорят о надежности Satcube в России

Депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Виктор Соболев не сомневается, что в течение короткого времени специалисты РЭБ уже будут располагать подробной информацией о поставляемых Швецией интернет-терминалах и знать, как вести борьбу с ними.

«Наши специалисты-радиоэлектронщики — самые лучшие в мире. В течение недели они смогут адаптироваться к этим системам», — заявил NEWS.ru депутат.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин напомнил в беседе с NEWS.ru, что росcийские специалисты по РЭБ уже могут помешать работе терминалов Starlink, поэтому изучить технологии Satcube для них будет легче.

«Конечно, со спутниковой связью Маска нам пришлось повозиться, особенно в Мариуполе. Но при всем уважении к высокотехнологичным шведам мы быстро изучим и их систему. Так что одержим над ними победу, как когда-то под Полтавой», — не без иронии заметил капитан первого ранга запаса.

Вооруженные силы РФ, в свою очередь, тоже активно используют спутниковую связь во время ведения боевых действий, уточнил Дандыкин.

«У нас есть военные спутники связи. Эта сфера сейчас решает победу на поле боя. Во время боевых действий взаимодействие между артиллерией, авиацией и мотострелками стало лучше. Это означает, что мы стали активнее использовать спутниковую связь, и, что важно, взламывать аналогичные системы противника», — подытожил капитан первого ранга запаса.

Фото: МО РФ Работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин»

На что у Илона Маска не хватает денег

Отношения Киева с Илоном Маском в последнее время достаточно напряженные. Американский бизнесмен передал терминалы Starlink Украине в марте 2022 года, вскоре после начала СВО. Поставки были организованы в сотрудничестве с Пентагоном. Изначально Киев просил Starlink для обеспечения связью больниц, машин скорой помощи и других экстренных гражданских служб. Большая часть терминалов все же используется в военных целях. Они обеспечивают связь в войсках, управление беспилотниками (в том числе ударными), помогают скорректировать ведение артиллерийского огня и ракетных ударов.

Сейчас на Украине более 42 тысяч терминалов Starlink. Сначала американский бизнесмен обещал не брать за них деньги, но потом объяснил, что не может бесконечно оплачивать услуги систем. Он написал письмо в Пентагон с просьбой взять финансирование на себя. Но позже все-таки передумал отключать бесплатный интернет на Украине.

«Черт с ним. Пусть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал американский миллиардер на своей странице в Twitter.

После этого украинские военные начали жаловаться на сбои в работе Starlink. Под предлогом не допустить использование терминалов в военных целях Маск ввел ряд ограничений. В частности, он запретил доступ ВСУ к Starlink около Крыма. Это произошло после того, как украинское командование хотело применить сеть для отправки дрона со взрывчаткой, чтобы атаковать российские корабли в Черном море.

В феврале 2023 года SpaceX ограничила использование Украиной сети при управлении беспилотными летательными аппаратами. Президент компании Гвинн Шотвелл подчеркнула: в контракте с Киевом прописано, что Starlink будет применяться в гуманитарных, а не в наступательных целях.

В начале июня 2023-го компания SpaceX получила заказ от Министерства обороны США на предоставление услуг через системы Starlink для последующей их отправки на Украину. Заказ составил 400–500 терминалов. В Пентагоне признали, что спутниковые системы жизненно необходимы для Киева при ведения боевых действий.

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