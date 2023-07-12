Страны G7 подтвердили приверженность военной поддержке Украины

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Страны G7 намерены и дальше поддерживать Украину в военном плане, говорится в совместной декларации «Большой семерки». Приоритетными задачами остаются поставки систем противовоздушной обороны, боевой авиации и дальнобойной артиллерии, сообщило агентство Ansa, ознакомившееся с документом.

Каждый из нас будет работать с Украиной над конкретными двусторонними и долгосрочными обязательствами и соглашениями в области безопасности, — приводит агентство выдержку из декларации.

Общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украины были приняты представителями стран G7 после саммита НАТО в Вильнюсе. Как уточнила газета Financial Times, поддержка Киева также будет реализована посредством обмена разведданными и обучением военнослужащих страны.

Украина при этом обязуется провести ряд реформ. В их числе нововведения в судебной системе и гражданского контроля над ВС.

Предоставление Украине гарантий безопасности со стороны G7 ранее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобное намерение чрезвычайно ошибочно и опасно. Предоставляя Киеву гарантии безопасности, страны «Большой семерки» игнорируют международные принципы, добавил он.