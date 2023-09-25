В России разработали проект атомной подлодки «Арктур»: что в ней нового Проект новой атомной субмарины «Арктур» придет на смену АПЛ класса «Борей»

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ЦКБ «Рубин» разработало проект нового подводного ракетного крейсера стратегического назначения, который может прийти на смену АПЛ класса «Борей» в российских ВМС. Военные эксперты рассказали NEWS.ru, что за лодку предлагается построить, какие ракеты она сможет нести.

«Арктур» идет на смену «Бореям»

По словам заместителя гендиректора ЦКБ «Рубин» Андрея Баранова, бюро предложило ВМС РФ проект атомной подлодки, которая будет совмещать в себе функционал стратегического подводного ракетоносца и многоцелевой субмарины. Лодка планируется в качестве замены стоящим сейчас на вооружении ракетным подводным крейсерам стратегического назначения (РПКСН) проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А».

Проект получил название «Арктур». По планам разработчиков, новая подлодка будет меньше по размерам, чем «Бореи», но при этом сможет нести максимально возможную боевую загрузку. Для этого планируется разместить часть вооружений либо вне прочного корпуса субмарины (сейчас российские стратегические лодки делаются двухкорпусными — из прочного внутреннего корпуса и дополнительного внешнего), либо вообще вне корпуса корабля. Речь идет, по крайней мере, о торпедах.

Новую лодку также планируется оснастить различными беспилотниками, которые позволят лучше контролировать обстановку, оперативно обнаруживать неприятеля и уклоняться от атак. Кроме того, «Арктуру» добавят средства защиты от вражеских беспилотников.

Ранее генеральный директор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит заявил РИА Новости, что форма корпуса «Арктура» и его покрытие сделают лодку незаметнее. По словам Вильнита, уровень отражённого гидроакустического сигнала будет не только снижен, но и практически погашен.

«Арктур» будет иметь на 20% меньше водоизмещение, чем современные ракетоносцы. Его длина составит 134 метра, ширина — 15,7 метра, численность экипажа — около 100 человек.

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Как быть с оружием вне корпуса

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что варианты полезного использования объема между прочным и внешним корпусами подлодок уже отрабатывались в отечественных ВМС. Там размещали спасательные капсулы или радиолокационную аппаратуру.

«По торпедному оружию уже есть случаи, когда мы размещаем торпеды не в первом отсеке, традиционно называемом торпедным. На лодках проекта „Ясень“ и „Ясень-М“ они находятся за первым отсеком, в районе второго. Конечно, если торпеды спрячут где-то не в традиционном месте, то все это должно проверяться многократно — и во время испытаний, когда лодка начнет строиться, и в бассейне, и везде-везде. С обязательными консультациями с подводниками как с будущими эксплуатантами», — сказал Дандыкин.

Он пояснил, что подобное нововведение может сказаться на уровне шумности лодки (а это один из ключевых параметров для военных субмарин) и, возможно, на других свойствах корабля. Поэтому важна всесторонняя проработка такого решения. «Здесь, вполне вероятно, уже есть какие-то конструкторские находки, иначе такого предложения бы не было. По-моему, тут главное не перемудрить. И не затягивать разработку», — отметил эксперт.

Он также предположил, что речь может идти не только о торпедах, но и о ракетах новых типов. «Вполне вероятно, что это концептуальный проект. Рассчитанный в том числе на вооружение ракетами на новых принципах, уже не „Булавами“, а другими. При создании нового типа кораблей решается целый комплекс задач, в том числе и по вооружению. Главное, что у нас сейчас есть кому это разрабатывать и есть где строить», — пояснил Дандыкин.

Вариант с размещением ракет вне прочного корпуса корабля поддержал и доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. Он отметил, что размещение контейнеров с оружием между корпусами лодок — уже отработанная технология. «Это уже сплошь и рядом — у американцев тоже вне прочного корпуса лодок размещены контейнеры для выпуска крылатых ракет „Томагавк“. Например, на лодках класса „Вирджиния“. Это один из подходов, который используется. Такой вариант не влияет на шумность или ходовые характеристики лодки, так как контейнеры не висят на улице, а вписываются в общие очертания лодки», — сказал эксперт.

По словам Сивкова, достоинством такого подхода является то, что размер прочного корпуса лодки становится меньше и требуется меньше металла для его постройки, облегчается общий цикл строительства субмарины.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда ждать новые лодки и кто их будет строить

По заявлениям руководства ЦКБ «Рубин», лодки класса «Арктур» должны появиться после 2037 года. При этом концепция «Арктура» не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе. «Мы предлагаем варианты, флот оценивает и выбирает лучшие. Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные», — сказал Андрей Баранов.

Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что в советское время строительство подводных лодок происходило очень быстро и желательно ориентироваться на этот опыт. «Проекты возникали быстро, потому что это было одно из главных направлений в „оборонке“ еще с 1950-х годов. Вкладывались значительные средства, и все это быстро развивалось», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что трудности с финансированием, вызванные распадом страны в 1990-е годы, нанесли большой ущерб военному кораблестроению, и главным уроном был уход из отрасли молодых специалистов из-за экономических проблем. Но главное — несмотря на все невзгоды, удалось сохранить основные конструкторские бюро и производственные мощности. Кроме ЦКБ «Рубин» это КБ «Лазурит» в Нижнем Новгороде и КБ «Малахит» в Санкт-Петербурге, которые занимаются многоцелевыми и дизель-электрическими лодками, а также предприятие «Севмаш» — головное по строительству атомных подлодок.

«После разрухи 1990-х лодки проектировали и строили долго. Особенно головную лодку проекта (первый корабль в серии. — NEWS.ru) — на это ушло больше 10 лет. Например, такая история была с первым „Бореем“ — лодкой „Юрий Долгорукий“», — пояснил Дандыкин.

По его словам, сейчас ситуация иная: финансирование у проектных бюро есть, и молодые специалисты приходят в КБ.

«Сейчас ситуация поменялась, и я думаю, что разработка и строительство новых лодок будут занимать меньше времени. По крайней мере, я надеюсь, что окончательный облик сформируется и новая лодка уже будет заложена на строительство до конца этого десятилетия», — сказал эксперт.

По его словам, США, имея несравнимо больший военный бюджет, сталкиваются с большими трудностями в разработках подводного флота и фактически уже отстают от России в принципиальных вопросах. Сейчас у США разрабатывается новый проект, и они планируют постройку лодки только в начале следующего десятилетия.

При этом эксперты поясняют, что главные трудности приходится преодолевать именно на стадии головного корабля серии. Серийные лодки строятся быстрее, несмотря на то что в каждом серийном корпусе есть какие-то отличия от предыдущих — в типах вооружения, электронного оборудования, силовых установок.

«В случае с серийными лодками „Борей“, которые строятся у нас сейчас, проходит порядка семи лет от закладки до зачисления в строй. Сейчас мы вводим в строй те, что закладывались в 2014–2015 годах. Такие сроки объясняются тем, что подводная техника по сложности сравнима с космической и каждая мелочь контролируется на всех этапах постройки», — пояснил Дандыкин.

Фото: МО РФ ПЛ К-550 «Александр Невский» проекта 955 «Борей»

Какие лодки сейчас составляют основу стратегического подводного флота РФ

Основу подводной части ядерной триады России сейчас составляют лодки проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» (главное вооружение — межконтинентальные ракеты «Булава» с ядерными боеголовками), а также проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» (главное вооружение — крылатые ракеты «Оникс», «Циркон» или «Калибр» с возможностью установки ядерных боеголовок).

Сейчас в строю шесть «Бореев» (планируется постройка и передача флоту еще четырех), а также три «Ясеня» (планируется передача флоту еще шести).

Также в Северном флоте несут службу шесть лодок проекта 667БДРМ «Дельфин» (основное вооружение — баллистические ракеты «Синева» и «Лайнер» с ядерными боеголовками).

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