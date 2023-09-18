Стартовали военные учения по защите Северного морского пути Минобороны сообщило о начале учений по защите Севморпути

Фото: Пресс-служба СФ/ТАСС

Российские военнослужащие приступили к выполнению боевых упражнений по поражению условных целей в акватории Берингова моря, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, учения носят оборонительный характер. Первой задачей стало нанесение ракетного удара экипажем крейсера «Варяг».

Первым эпизодом учения стало выполнение боевых упражнений по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. Нанесение ракетного удара отработали экипажи гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и атомного подводного ракетного крейсера «Томск», а также берегового ракетного комплекса «Бастион», — сообщили в министерстве.

В военных учениях приняли участие порядка десяти тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники. Соответствующие мероприятия проходят под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова.

Все эпизоды учения носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России, — уточнили в ведомстве.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр анонсировал крупнейшие со времен холодной войны учения. Они пройдут в 2024 году на территориях Германии, Польши и странах Балтии. В них примут участие более 40 тысяч военнослужащих.