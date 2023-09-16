В НАТО анонсировали крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО проведет крупнейшие с 1980-х военные учения Steadfast Defender в 2024 году

Фото: Karolis Kavolelis via imago-images.de/Global Look Press

НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения в 2024 году, заявил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр на конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло. По его словам, они пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Расшифровку речи публикует сайт НАТО.

В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны — Steadfast Defender, — сказал Бауэр.

Он отметил, что в учениях примут участие более 40 тысяч военнослужащих.

На встрече также коснулись темы конфликта на Украине. По словам Бауэра, боевые действия на ее территории касаются всего общества, Киев же идет к успеху.

Президент Путин хотел разделения НАТО и приложил все усилия, чтобы добиться этого. И все же мы стоим здесь более сплочены, чем когда-либо, — заявил адмирал.

Ранее стало известно о проведении учений НАТО Nothern Coast в странах Балтии с 9 по 23 сентября под командованием военно-морского флота Германии. Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что эти учения направлены против России. По его словам, они также призваны укрепить позиции Альянса в регионе.

Опасность заключается в том, что каждый десантный корабль в Прибалтике может стать оперштабом, добавил эксперт. Они оснащены всеми необходимыми средствами связи и каютами для операторов. По словам Суконкина, с корабля можно полноценно управлять корпусом морской пехоты.

В свою очередь США начали совместные военные учения с Арменией. Соответствующие мероприятия стартовали 11 сентября на базе учебного центра «Зар». Целью называется повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.