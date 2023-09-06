Армения проведет военные учения с США Минобороны Армении анонсировало учения с США с 11 по 20 сентября

Фото: МО Армении

Министерство обороны Армении анонсировало проведение совместных учений с Соединенными Штатами. Пресс-служба ведомства уточняется, что учения ARTSIV PARTNER 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар». Целью маневров станет повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.

Учения включают в себя операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Цель учений — повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым операциям, — говорится в сообщении Минобороны Армении.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения из разных стран участвуют в таких же совместных учениях.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Он также усомнился в эффективности миротворческой миссии в Карабахе. По словам премьера, миротворцы должны контролировать Лачинский коридор, но в действительности этого не происходит.