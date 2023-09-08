Названы главные цели учений НАТО Northern Coast в Прибалтике Военэксперт Суконкин: учения НАТО в Прибалтике направлены против России

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Военные учения НАТО Nothern Coast в Прибалтике направлены против России, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, также США хотят укрепить позиции Альянса в регионе.

В любом случае, учения направлены против России, нацелены на укрепление позиций США и НАТО в Прибалтике. Они используют любые возможности для отработки переброски войск на это направление <...> НАТО делает то, что считает нужным, — объяснил Суконкин.

Опасность заключается в том, что каждый десантный корабль в Прибалтике может стать оперштабом, добавил эксперт. Они оснащены всеми необходимыми средствами связи и каютами для операторов. По словам Суконкина, с корабля можно полноценно управлять корпусом морской пехоты.

Что касается подлодок, надводных кораблей и авиации — очевидно, что они готовятся к вероятным или будущим боевым действиям в данном регионе. Надеюсь, что наш флот продемонстрирует свое присутствие, — добавил он.

Ранее также сообщалось о планах США провести совместные военные учения с Арменией. Соответствующие мероприятия стартуют 11 сентября на базе учебного центра «Зар». Целью называется повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.