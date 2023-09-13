Звук, лазеры, радио: Путин рассказал о разработке нового оружия в России Владимир Путин заявил об оружии на новых физических принципах. Его разрабатывают российские предприятия ВПК

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что ведется работа над созданием оружия, основанного на новых физических принципах. По словам главы государства, это поможет обеспечить безопасность страны. Какие виды оружия появятся, что говорят о новинках эксперты — в материале NEWS.ru.

О каких видах оружия говорил Путин

Во вторник, 12 сентября, Владимир Путин отметил, что предприятия отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК) планируют создать новые вооружения.

«Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем. И работаем над этим», — отметил президент.

Речь идет о перспективных вооружениях, к которым относится лазерное, инфразвуковое, радиочастотное оружие, пояснил ТАСС.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Путин

«Правильнее говорить о том, что используются вполне известные принципы, просто раньше не использовавшиеся в качестве оружия. Потому что при вопросе, какие новые принципы вы открыли и собираетесь использовать, ученые делают удивленные лица. Но оружие получается новое», — пояснил NEWS.ru военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.

Например, выделение энергии при расщеплении ядра атома было известно еще до изобретения атомной бомбы, напоминает Тимошенко, лазеры также давно применяются в промышленности и медицине, но до реального использования их в качестве оружия дело дошло только недавно.

Лазер — не из «Звездных войн», но уже боевой

Еще в 2018 году Минобороны РФ сообщило, что на боевое дежурство заступил лазерный комплекс «Пересвет» и что для несения боевого дежурства «подготовлена необходимая инфраструктура, включая помещения для техники и дежурных смен». Известно, что комплекс подвижной, состоит из нескольких установок на базе грузовых шасси КамАЗ. Согласно сообщениям МО РФ, обучение экипажей для «Пересвета» проводилось в Военно-космической академии имени Можайского. В МО добавили, что комплекс способен эффективно противодействовать любой воздушной атаке и даже бороться со спутниками на орбите, правда, эта часть сообщения с сайта ведомства впоследствии была удалена.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Но военные эксперты успели сделать вывод, что «Пересвет» используется в качестве средства противовоздушной, противоракетной и противоспутниковой обороны во взаимодействии с зенитно-ракетными комплексами С-400/С-500 и ракетным комплексом дальнего перехвата «Нудоль».

Однако есть предположения и о разработке лазерного оружия непосредственно для поля боя. Так, комментируя заявление Путина, военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что в РФ идут разработки боевых лазеров для физического ослепления операторов и снайперов противника, а также для того, чтобы вывести из строя прицелы вражеских снайперских комплексов и орудий тяжелой техники.

«Если говорить про новые боевые лазеры, то публикаций в открытом доступе пока не видно. Предположу, что лазеры можно было бы использовать для ослепления оптики, а также выжигания сетчатки глаза оператора или снайпера, затемнения оптических линз прицелов, а не только как дальномер», — рассказал NEWS.ru Суконкин.

Что такое радиочастотное оружие

Под этим опрошенные NEWS.ru эксперты понимают развитие систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления. Они должны не только глушить вражескую радиосвязь, но и эффективно замещать ее (это позволит перехватывать управление войсками противника и отдавать им ложные приказы), а также перехватывать управление беспилотной техникой противника. Главные направления работы здесь — увеличить дальность действия систем РЭБ/РЭП и улучшить собственную защищенность этих систем от аналогичного «зеркального» воздействия врага.

Алексей Суконкин также предположил, что в нашей стране разрабатываются системы РЭБ, работающие в микроволновом диапазоне: «волновое оружие со спектром излучения, нигде не применяемом. Предположительно, работают над микроволновым оружием не просто для подавления радиоканала, а для создания в электронных системах блуждающих токов, которые выводят из строя электронику».

Как действует инфразвуковое оружие

Как напоминает Михаил Тимошенко, эксперименты с инфразвуком проводились с 1960-х годов. Лидером в исследованиях были США, но и у нас эта сфера тоже изучалась. Однако четких данных по этой теме пока нет.

«Смысл в том, что если направить на противника звук на супернизких частотах, то у личного состава начнется рвота, возникнут панические настроения, он разбегается. Может быть, президент имел в виду эти разработки», — сказал Тимошенко.

Встречаются утверждения, что у нас такие разработки уже были готовы и должны были применяться в качестве полицейского средства для разгона агрессивных толп. Однако для такого оружия есть и вполне боевое применение на фронте.

«Например, отряд противника укрылся в окопах или в здании, штурмовать которое слишком рискованно. Мы направляем на позиции врага трансляцию низкочастотного звука, у солдат противника начинается рвота и паника. В замкнутых пространствах это еще больше усиливается. Противник выбегает из укрытий, и тут на открытой местности мы его уничтожаем или берем в плен», — пояснил Тимошенко.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт отметил, что перспективные вооружения — секретная тематика и о конкретных разработках можно будет только гадать до тех пор, пока Министерство обороны не объявит о принятии их на вооружение.

Поверят ли в странах НАТО намекам Кремля

До сих пор каждое заявление Москвы об изобретении новых видов вооружения встречалось натовским военным сообществом с изрядной долей скептицизма. Так, пояснительную графику к сообщению Путина о разработках гиперзвукового оружия, которое прозвучало в марте 2018 года, на Западе сразу назвали «путинскими мультфильмами». Позднее данные об испытаниях, а затем и о применении такого оружия в бою вызвали среди западных экспертов шок, напоминает в разговоре с NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

«Когда президент говорил, что у нас есть новое оружие, а разговор тогда шел про атомные торпеды „Посейдон“, гиперзвуковые ракеты „Кинжал“ и комплекс „Буревестник“, в НАТО банально не поверили. Сказали, что все это только на экране. На самом деле они уже были предметно реализованы. Надо понимать, что по такому поводу в Кремле словами не разбрасываются. Теперь президент опять упоминает новое оружие, хоть и в общих словах, потому что это элемент гостайны. Значит, что оно реально разрабатывается и уже достигнуты какие-то успехи», — убежден Дандыкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой „Кинжал“

По его словам, перспективное оружие отечественная наука разрабатывает постоянно. «Прогресс не стоит на месте, мы занимаемся и занимались этим все время, даже в 90-е, когда у нас были проблемы с финансированием, и в начале нулевых годов. Работа ведется», — отметил эксперт.

Как испытывают новое оружие на линии фронта

Ранее сообщалось, что новейшие российские системы РЭБ успешно проходят испытания непосредственно в зоне украинского конфликта. Так, российские подразделения радиоэлектронной борьбы недавно начали глушить системы связи Starlink компании SpaceX Илона Маска, которые используют Вооруженные силы Украины. Эту информацию подтверждают наблюдатели обеих сторон конфликта. По мнению экспертов, такие помехи сильно скажутся на сетецентрической боевой информационно-управляющей системе (БИУС) НАТО, которая опирается на эту спутниковую сеть, когда дает рекомендации украинским войскам.

Военный эксперт Александр Артамонов подтвердил NEWS.ru, что Starlink имеет колоссальное значение для киевского Генштаба.

«Это сетецентрическая БИУС, в которой происходит мгновенный сбор данных по всем точкам поступления информации. Фактически каждый солдат с мобильным телефоном, подсоединенным к Starlink, становится датчиком для БИУС», — пояснял эксперт.

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/Global Look Press Starlink Falcon 9 SpaceX

Артамонов напомнил, что бороться со Starlink иначе как с помощью РЭБ невозможно.

«Каким-то образом уничтожить спутники Starlink в космосе нереально, потому что это означает космические войны и ответное уничтожение других спутников. Сделать это инкогнито нет технической возможности. Starlink принадлежит Илону Маску, и вариантов воздействия на него у нас нет, потому что он находится в США и не считается участником конфликта», — отметил эксперт.

По его словам, возможно лишь подавление этой системы, а для этого нужно «установить точки, в которых операторы связи пользуются Starlink, и затем глушить ее на тех частотах, по которым идет передача информации».

«Сейчас аппаратура РЭБ, позволяющая нам делать это, тестируется на фронте. Это и есть часть радиоэлектронной борьбы», — подытожил Артамонов.

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