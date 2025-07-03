Вилку не съешьте: рецепт салата из кабачков — вкусно и питательно

Вилку не съешьте: рецепт салата из кабачков — вкусно и питательно

Вилку не съешьте: рецепт салата из кабачков — вкусно и питательно

Это блюдо станет любимым, если вы приготовите его хотя бы раз! О рецепте салата из кабачков — на NEWS.ru.

Для салата «Кабачковый восторг» нужны: 2 молодых кабачка с нежной кожурой, 1 средняя морковь, 1 крупная луковица, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза или греческого йогурта, соль и черный молотый перец (по щепотке), укропчик.

Кабачки промыть, срезать кончики. Если кожура мягкая — не чистить! Нарезать аккуратными мелкими кубиками. Очищенную морковку натереть средне. Очищенный лук нашинковать тонкими полукольцами.

Этот салат из кабачков готовится следующим образом: в сковороде разогреваем масло и обжариваем до золотистости лук (5 минут). Добавляем морковь (3 минуты). Потом бросаем на огонь кабачки (7 минут).

Выдавить чеснок через пресс, посолить, поперчить, перемешать всю массу и сразу снять с огня. Дать овощам остыть 15 минут. Выбираем миску для салата из кабачков и добавляем в него майонез. Украшаем блюдо укропом.