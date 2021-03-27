ВМФ РФ раскрыл секрет подлодки, прозванной на Западе «Чёрной дырой»

https://static.news.ru/photo/83f81d30-8faa-11eb-ba83-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Скрытность и тишина российской подлодки «Великий Новгород» (проект 636 «Варшавянка») достигаются за счёт специальной конструкции двигателя, рассказал командир электромеханической боевой части корабля Денис Байрачный. Машину на Западе называют «Чёрной дырой». По его словам, в надводном положении крейсер использует главный электродвигатель в пятом отсеке, а для достижения режима максимальной незаметности включают эконом ход.

Сам механизм эконом хода расположили отдельно, в шестом отсеке «Великого Новгорода». Байрачный отметил, что благодаря двум дополнительным линиям вала подводная лодка выполняет манёвр разворота на месте, передаёт телеканал «Звезда».

Здесь находится самый тихий двигатель, маломощный. Поэтому используем его в подводном положении. Также здесь есть дополнительные две линии вала, которые позволяют нам работать враздрай. Лодка может на месте разворачиваться, и свободно можем пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов, — рассказал собеседник «Звезды».

Представители улучшенного 636-го проекта «Варшавянка» отличаются более высокой по сравнению с предыдущими сериями боевой эффективностью. Кроме минно-торпедного оружия — шесть носовых торпедных аппаратов с боекомплектом 18 торпед или 24 мины) — «Варшавянка» оборудована средствами ПВО. Она состоит из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-3» либо «Игла». Также на ходовом мостике установили специальный герметичный кранец для ПЗРК.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ Виктор Кравченко считает, что Вашингтон должен обратить внимание на всплытие трёх российских атомных субмарин в Арктике и подлёт к Северному полюсу двух истребителей МиГ-31. По словам отставного военного, эти действия были сигналом для США. Адмирал в отставке посчитал, что РФ смогла показать американцам свои оперативные возможности в районе Северного полюса. Этот регион удобен для запуска баллистических ракет, добавил Кравченко.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ на полтора года сократят срок строительства атомных подводных лодок благодаря блочно-модульному методу. Новая технология разработана «Севмашем» совместно с ЦКБ «Малахит» и ЦКБ «Рубин», а также с Центром технологий судостроения и судоремонта.