Манёвры российских подлодок и самолётов в Арктике назвали сигналом для США

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Бывший начальник Главного штаба ВМФ России Виктор Кравченко считает, что Вашингтон должен обратить внимание на всплытие трёх российских атомных субмарин в Арктике и подлёт к Северному полюсу двух истребителей МиГ-31. По словам отставного военного, эти действия были сигналом для США.

Это нормальная усиленная боевая подготовка, но это и сигнал нашим друзьям за океаном — американцам. Очевидно, что была цель показать: не только вы пытаетесь освоить северные моря. Мы здесь уже давно, — сказал «Интерфаксу» Кравченко.

Адмирал в отставке посчитал, что РФ смогла показать американцам свои оперативные возможности в районе Северного полюса. Этот регион удобен для запуска баллистических ракет, добавил Кравченко.

Не только одна наша атомная подводная лодка эпизодически может всплыть и проломить лёд, а сразу три и одновременно. Американцы и англичане не могут пока по своим техническим характеристикам проламывать лёд так, как сделали наши подводные лодки, — заключил экс-глава Главного штаба ВМФ.

26 марта три атомные подлодки российского флота впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда в ходе арктической экспедиции. В этот же день два истребителя-перехватчика МиГ-31 пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе, совершив таким образом уникальный манёвр.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ на полтора года сократят срок строительства атомных подводных лодок благодаря блочно-модульному методу. Новая технология разработана «Севмашем» совместно с ЦКБ «Малахит» и ЦКБ «Рубин», а также с Центром технологий судостроения и судоремонта.