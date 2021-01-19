В России сократят срок строительства атомных подлодок

https://static.news.ru/photo/ec79398c-5a50-11eb-9ddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Новый метод производства, который поможет сократить сроки строительства атомных подводных лодок (АПЛ) на полтора года, внедряет «Севмаш». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На 18 месяцев позволит сократить стапельный период строительства атомных подводных лодок внедряемый на «Севмаше» блочно-модульный метод. Использование новой технологии создания АПЛ также повысит качество работ и уменьшит трудоёмкость за счёт сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности, — сказано в сообщении.

Новую технологию разработали специалисты «Севмаша» под руководством генерального директора Михаила Будниченко. В работе также участвовали Центральные конструкторские бюро «Малахит» и «Рубин», а также Центр технологий судостроения и судоремонта.

Сейчас на «Севмаше» строятся две серии АПЛ четвёртого поколения: стратегические «Бореи» проекта 955 и многоцелевые «Ясени» проекта 885. В России только этот завод строит атомные подлодки четвёртого поколения.

Ранее источник в кораблестроительной отрасли рассказал, что третий по счёту носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» — атомную субмарину спецназначения «Ульяновск», которая производится в РФ, — передадут ВМФ РФ вместе со средствами поражения в рамках государственной программы вооружения до 2027 года, сообщал NEWS.ru.