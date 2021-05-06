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В департаменте информации Минобороны РФ сообщили, что атомная подлодка «Казань» принята в состав ВМФ. На новой подлодке подняли Андреевский флаг.

В Северодвинске, на предприятии «СЕВМАШ» под руководством главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М», — рассказали в департаменте.

«Казань» является головным кораблём нового проекта «Ясень-М». Её спустили на воду в 2017 году. Однако эксперты неоднократно переносили срок завершения испытаний.

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