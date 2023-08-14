Минобороны заказывает новую ракету для воздушного боя Чем покорило военных изделие РВВ-МД от НПО «Курганприбор»

Фото: NEWS.ru

Ракета РВВ-МД

В день открытия международного форума «Армия-2023» министр обороны Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД. На форуме ее представило предприятие НПО «Курганприбор».

Как убедился корреспондент NEWS.ru, ракета РВВ-МД привлекает внимание посетителей и участников форума своим изящным дизайном. Белый корпус на фоне крупноформатной фоторепродукции боевого вертолета стал главным на стенде НПО «Курганприбор». При этом представители Минобороны оценили не только эстетические качества этого оружия, но и тактико-технические характеристики, позволяющие побеждать в воздушных боях.

РВВ-МД предназначена для непосредственного воздушного боя между самолетами. Такие бои очень маневренные, и ракета тоже должна уметь резко маневрировать, чтобы наводиться и преследовать пытающегося уйти противника. РВВ-МД благодаря специальным заглушкам у сопла двигателя может разворачиваться буквально на 90 градусов в полете, — рассказал главный конструктор НПО «Курганприбор» Андрей Кондратьев.

По его словам, предприятие стало производителем ракеты в тесной кооперации с другими заводами-поставщиками, и выполнить заказ, озвученный Сергеем Шойгу, вполне готово. Главное, чтобы кооперация с поставщиками деталей была непрерывна. От контрагентов «Курганприбор» получает, в частности, двигатели и головки самонаведения для РВВ-МД.

Это давно сложившаяся традиционная практика. Те, кто имеет наработанные компетенции в производстве каких-то узлов, этим и занимаются. А мы производим все оставшееся и делаем окончательную сборку, — рассказал Кондратьев.

Он отметил, что мощностей «Курганприбора» хватит на выполнение госзаказа и поточное производство ракеты даже в случае заказа крупных партий этого оружия.

Мы довольно быстро освоили это изделие. Фактически с нуля — от получения чертежей, — и до готовности к серийному производству нам потребовалось чуть меньше года. И у нас есть возможности расширения производства, — отметил Кондратьев.

Министр обороны России Сергей Шойгу 14 августа распорядился наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности (РВВ-МД). Новая ракета была представлена на форуме «Армия-2023» предприятием НПО «Курганприбор».