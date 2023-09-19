В России создали гиперзвуковой патрон: что это и для какого оружия Какую скорость пули он будет развивать и поможет ли военным в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Руководитель российской оружейной компания Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что стартовали испытания гиперзвукового снайперского патрона, который может развить скорость пули свыше 1500 метров в секунду. Где будут применяться такие боеприпасы и чем они опасны, расскажет NEWS.ru.

Что известно о гиперзвуковом патроне

Лобаев назвал новый патрон «условно гиперзвуковым», так как в настоящее время разработчики решают, какая скорость пули будет наиболее эффективна.

«На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания», — отметил Лобаев.

По его словам, в перспективе патрон сможет разгонять пулю до скорости 1500 м/с, что уже можно считать гиперзвуком. Оружейная компания пока думает, в каком варианте выпускать снайперские боеприпасы.

«Данное решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия. Гиперзвук начинается со скорости свыше 1500 метров в секунду (выше пяти чисел Маха). Высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 метров в секунду», — сообщил Лобаев РИА Новости.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Такой высокоскоростной боеприпас выгоден при ведении огня на дальних дистанциях по движущимся целям

По словам руководителя компании, ранее уже велась работа по созданию таких боеприпасов, но проект был приостановлен из-за необходимости направить все силы фирмы на выполнение государственного оборонного заказа. Производство возобновили после того, как стало известно о массовом применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) новых патронов калибра 10 × 100 мм, обладающих большой пробивной силой.

«Опасность этих патронов в том, что они пробивают любые средства индивидуальной бронезащиты на дальности 1,7–1,8 километра даже не бронебойной пулей», — пояснил Лобаев.

Как будут применяться гиперзвуковые патроны

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин пояснил в разговоре с NEWS.ru, что пока не очень понятно, каким именно будет гиперзвуковой патрон. По мнению эксперта, если речь идет о боеприпасах стандартных автоматно-винтовочных калибров типа 7,62 мм, то для них такая мощность явно запредельна и экономически нецелесообразна.

«А вот если разговор идет о крупных стрелковых калибрах, например, 10,3 мм или 12,7 мм, то тогда это уже имеет смысл в качестве боеприпаса повышенной бронепробиваемости, — сказал Храмчихин.

Эксперт также объяснил физический принцип действия такого патрона и его преимущества.

«Если скорость пули настолько большая, то кинетическая энергия при ударе в цель тоже будет очень высокая, в результате вырастет бронепробиваемость. Такие боеприпасы, скорее всего, будут применяться против техники и бронированных целей, а не против обычного личного состава на поле боя. По крайней мере, легкую бронетехнику будет пробивать — бронемашины, БТР, БМП», — пояснил Храмчихин.

Кроме того, по словам эксперта, в случае выхода гиперзвукового патрона на рынок можно будет говорить о первенстве российских оружейников в этой области.

«Я даже термина такого — гиперзвуковой патрон — ранее не слышал и в мировой практике такого не замечал. Поэтому, очевидно, что это будет уникальная российская разработка, наше ноу-хау, если дойдет до серийного выпуска», — отметил Храмчихин.

Оправдает ли себя гиперзвуковой патрон в стрелковом оружии

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru высказал сомнение в целесообразности новой разработки. Он полагает, что такой высокоскоростной боеприпас выгоден при ведении огня на дальних дистанциях по движущимся целям, чтобы минимизировать упреждение при прицеливании и время полета пули до цели.

Фото: МО РФ Разработчики решают, какая скорость пули будет наиболее эффективна для нового боеприпаса

«Но, как показывает практика СВО, дистанции снайперского огня укладываются в расстояния до 900 метров. А стрельба на дальние дистанции, чтобы убрать какую-то важную цель, на линии боевого соприкосновения практически не практикуется», — пояснил Леонков.

Он отметил, что гиперзвуковой патрон для стрелкового оружия будет экономически невыгоден, так как его будут делать мелкими партиями. В качестве бронебойного патрона против техники он тоже будет очень дорогим, добавил эксперт.

«Такой патрон будет стоить очень дорого. Вопрос в соотношении цены и качества. Такая пуля должна выдерживать большие перегрузки и тепловую нагрузку, речь идет о твердотельных сплавах, в которые входят вольфрам и подобные редкоземельные материалы. Серийно у нас так делаются бронебойные оперенные подкалиберные снаряды для танков и артиллерии. Если говорим о снайперском патроне, то гиперзвуковой серийным не будет, пойдет лишь в мелкую серию. Соответственно, у него будет высокая стоимость», — сказал Леонков.

Что известно о Лобаеве и фирме Lobaev Arms

Владислав Лобаев — сооснователь (вместе с братом Николаем) группы компаний Lobaev, занимающейся разработкой и производством высокоточного стрелкового оружия и боеприпасов для него. Их фирма стала первым частным производителем стрелкового оружия в России и выполняет в том числе гособоронзаказ.

В Тарусе (Калужская область) в 2003 году братья основали компанию «Царь-пушка», которая разработала и запустила в серийное производство снайперскую винтовку СВЛ (была передана Федеральной службе охраны президента России Владимира Путина. — NEWS.ru). В 2010–2013-х компания была вынуждена перебазироваться в Объединенные Арабские Эмираты, так как получила отказ от российских регулирующих органов продлить ей лицензию на право производства вооружения. В ОАЭ фирма Лобаевых разработала около 20 моделей различного стрелкового оружия для местных силовых ведомств.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сверхдальнобойная снайперская винтовка DXL-4M «Севастополь» компании Lobaev Arms

В 2013 году компания под общим брендом Lobaev Arms вернулась в Россию и восстановила производство в Тарусе. Фирма начала заниматься разработкой, производством и кастомизацией (улучшением выборочных характеристик) снайперского и высокоточного оружия и боеприпасов для него.

Lobaev Arms выпускает более десятка моделей снайперских и сверхдальнобойных винтовок для стрелкового спорта и боевого применения. Большинство из них разработаны под специальные высокоточные патроны системы Cheytac (Cheyenne Tactical), распространенные в мире, но в России ранее не производившиеся. В Lobaev Arms под него разработаны две сверхдальние снайперские винтовки — SVLK-14S «Сумрак» и DXL-4M «Севастополь», которые испытаны и применяются в условиях СВО.

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