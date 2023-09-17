В авиации ВМФ РФ сообщили о слежке за субмариной США по указанию Путина Полковник Пахомов: ВМФ России девять часов следил за субмариной США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Противолодочный самолет Ил-38

В марте 2023 года силы Морской авиации Военно-морского флота России обнаружили в Тихоокеанском регионе американскую субмарину, рассказал в эфире телеканала «Звезда» начальник морской авиации ВМФ РФ полковник Андрей Пахомов. По его словам, пилоты незаметно сопровождали подлодку ВМС США на протяжении девяти часов. Он отметил, что меры были реализованы по указанию президента России Владимира Путина.

В марте месяце была внезапная проверка по указанию верховного главнокомандующего, под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом проходила внезапная проверка Тихоокеанского флота, в процессе которой силами противолодочной авиации в назначенных районах была обнаружена американская подлодка. <...> Она шла в подводном положении и не обнаружила, что ее сопровождают. Американцы думали, их никто не видит, а мы сопровождали в течение почти девяти часов, — рассказал полковник.

Как утверждает Пахомов, если бы экипаж подлодки заметил слежку, он бы предпринял маневр уклонения и ухода от преследования.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении в акватории Черного моря трех военных катеров производства США с десантными группами ВСУ. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в ночь на 10 сентября северо-восточнее острова Змеиный. Удар по судам нанесла российская авиация.