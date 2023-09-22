Атака на Севастополь: надо не перехватывать, а уничтожать места базирования

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Штаб Черноморского флота РФ

Наши противники последовательны. Если не удается взять Мелитополь и перерезать сухопутный путь в Крым, если Крымский мост после нескольких атак продолжает функционировать, то их целью становится сам полуостров и наш Черноморский флот. Задачи ударов понятны: принуждение к возобновлению зерновой сделки и нанесение максимального ущерба нашему флоту, чтобы он не мог оперативно действовать. Заодно и жизнь людей в Крыму должна быть дезорганизована. Английские военно-морские эксперты склонны к многоходовкам.

В воздухе Storm Shadow

Атака с помощью британских ракет на штаб Черноморского флота в Севастополе свидетельствует о том, что противник изучает, какое именно количество носителей может «переварить» наша система ПРО в Крыму. Фактически это уже второе комплексное массированное нападение с использованием разного типа носителей, но ударная функция зарезервирована за Storm shadow. В первый раз, как мы помним, рука противника дотянулась до прибрежного судоремонтного завода. В результате были повреждены корабли, стоявшие там на профилактике.

Очевидно, что и сейчас ставка делается на перегруз всего комплекса противоракетной обороны. Видимо, высчитывается оптимальная плотность такой атаки. По предварительной информации, на этот раз несколько ракет сбили над черноморской акваторией, часть при подлете непосредственно к Севастополю, но одна, надо полагать, прорвалась в город, к военно-морскому штабу. Причем в качестве платформ запуска, по некоторой информации, как и прежде, использовались самолеты Су-24, переделанные под запуск натовских ракет.

И тут возникает уже неоднократно ставившийся вопрос: а может быть, эффективнее уничтожить эти носители прямо на земле, а не перехватывать потом умные ракеты?

Фото: МО Украины

Бить и бить по Староконстантинову

Не секрет, откуда стартуют эти модернизированные Су-24. Речь идет о хорошо знакомом нашим службам военном аэродроме в Хмельницкой области. Уже неоднократно наши ракеты попадали в строения и во взлетно-посадочную полосу аэродрома в Староконстантинове. Но проблема в том, что удары относительно легких головных частей ракет по взлетно-посадочной полосе этого аэродрома приводят лишь к временным неприятностям для противника. Ямы от ударов заделываются в течение суток-двух.

Сами самолеты при получении информации о нашем ударе мгновенно стайкой снимаются с места и приземляются на специально подготовленных для них карманах на автобанах. А что касается систем управления, то их в последнее время размещают в автобусах и прочих транспортных средствах, которые при получении сигнала о воздушной тревоге покидают места своей дислокации.

В результате несколько атак не изменили характер функционирования аэродрома, откуда Су-24 взлетают. К слову, этот же аэродром украинский Генштаб собирается приспособить и для базирования обещанных американских F-16, у которых будет точно такая же миссия запуска ракет по целям на нашей территории.

Атаки будут нарастать

Вывод один: нашим силам надо наносить удары ракетами с тяжелыми головными частями, над совершенствованием которых, как свидетельствуют разные источники, у нас ведутся серьезные работы. Идеально, конечно, дотянуться до такой украинской базы нашим тяжелым ФАБам 1500. Пока же подожженный явно с помощью БПЛА нефтяной резервуар у аэродрома в Адлере, ракета, сбитая в районе Туапсе, последние массированные атаки на Крым — это все данность нынешнего этапа войны. Войны ради нашего истощения.

Поэтому это тот самый случай, когда задачи поставлены и цели определены. И для армии, и для конструкторов новейших средств поражения. Нам нужны не удары возмездия, а целенаправленная трудная работа по последовательному разрушению военной инфраструктуры противника.

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