Зеленскому посоветовали исчезнуть после встречи с Байденом

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Пользователи соцсети Twitter (X) негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о встрече с лидером США Джо Байденом,посоветовав ему исчезнуть. Американский президент 21 сентября в третий раз принял украинского коллегу в Белом доме.

Я хочу, чтобы ты убрался прочь и никогда не возвращался, — написал пользователь под ником Austin Grantham.

Пользователь SteveK назвал Зеленского «лошарой», а Spencer Guffey предупредил украинского президента, что спецслужбы США не дадут ему дожить до старости. При этом BornToRoam сыронизировал, что приезд президента Украины в Вашингтон стал звоночком, предупреждающем о скором исчезновении еще большего количества денег налогоплательщиков.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя визит Зеленского в США, заявила, что он прибыл в Нью-Йорк просить деньги и вооружения у Запада. В свете этого она назвала украинского лидера попрошайкой, а сам его визит гастрольным туром.

Ранее член палаты представителей Байрон Дональдс заявил, что Владимир Зеленский не вовремя прилетел в Нью-Йорк, так как у Конгресса США нет денег для него. Конгрессмен подчеркнул, что в бюджете страны образовался крупный дефицит. Деньги, которые прежде выделялись Украине, берутся в долг. В ходе беседы с журналистами Дональдс также обвинил Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине.