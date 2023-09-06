Применение ФАБ на СВО: какие объекты поражены, почему не сбивает ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ впервые задействовал в зоне СВО боеприпас ФАБ-1500, отличающийся унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Как ВС РФ применяют эти снаряды в рамках спецоперации?

Какие цели удалось поразить при помощи ФАБ в зоне СВО

5 сентября Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал пост, где говорилось о мощном авиаударе по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Берислав в Херсонской области. Взрывы были зафиксированы на севере города, где расположены цеха и корпуса Бериславского машиностроительного завода. Официального подтверждения от МО РФ не было.

«Предположительно, из-за отсутствия других крупных объектов украинские войска продолжают сосредотачивать там боеприпасы и военную технику. Судя по тому, что воздушная тревога не была объявлена, применяются авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции», — отмечается в публикации.

28 августа украинский солдат Александр Солонько в беседе с Forbes назвал российские бомбы ФАБ-500 «самым большим страхом ВСУ».

«Растущая опасность, исходящая от российских планирующих бомб, помогает объяснить, почему контрнаступление Украины в 2023 году, по мнению некоторых наблюдателей, продвигается медленно», — подчеркивается в публикации.

22 августа глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что авиация ВС РФ нанесла удары по местам скопления украинских подразделений в районе города Орехова Запорожской области фугасными бомбами ФАБ-500. Официального подтверждения от Минобороны не было.

«Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на Запорожском фронте», — заявил Рогов.

14 августа авиационными бомбами ФАБ-500М62 с модулем планирования и коррекции были поражены расположения ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, сообщил военкор Юрий Котенок. Официального подтверждения от Минобороны не было.

1 августа Telegram-канал «Архангел спецназа Z» написал, что ВС РФ нанесли несколько ударов по позициям украинской армии в селе Работино Запорожской области авиабомбами серии ФАБ. Официального подтверждения от Минобороны не было.

«Работино — южная часть под контролем ВС РФ, с самого утра артиллерия поливает противника, который засел в подвалах и лесополосах, ночью была отработка ФАБами (уничтожено скопление противника и боекомплектов). Два дня идут жестокие бои. Судя по перехватам, у врага не все хорошо (в течение часа потерял 300 — 28, 200 — 22)», — говорится в сообщении.

Фото: МО РФ

Почему ФАБ нельзя сбить системами ПВО

По словам Героя России, генерал-майора авиации Сергея Липового, авиационную бомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования невозможно сбить при помощи ПВО.

«ФАБ-1500 невозможно сбить с земли, это однозначно, потому что у нее нет радиолокационного и инфралокационного излучения, как в обычных управляемых ракетах, чье сопло двигателя может обнаружить зенитная ракета. А у ФАБ фугасная боевая часть без радиоизлучения. Если только случайно зацепить огнем зенитки, а так она несбиваема», — подчеркнул эксперт в комментарии NEWS.ru.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что ФАБ-1500 превосходит даже ракеты «Кинжал».

«ФАБ-1500 в три раза мощнее „Кинжалов“. С учетом того, что она модернизирована, у нее есть возможность на десятки километров уходить от сброса самолетом, что позволяет не подвергать опасности экипаж. При этом точность попадания велика, а значит, что это новое мощное оружие», — сказал эксперт.

Читайте также:

В Норвегии рассказали, какую услугу ВСУ оказали России своим наступлением

Коц рассказал, кто ударил по Константиновке: что пишут военкоры 6 сентября

Минобороны России оценило американские биолаборатории