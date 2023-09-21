Украине больше не хотят давать вооружение: неужели скоро переговоры

Фото: defense.gov

Косяком пошли однотипные, но навевающие тоску на Киев сообщения. По информации некоторых пабликов, Турция уже скоро полностью прекратит военные поставки украинцам. Аналогично намерена поступить и Польша. Наконец, даже в Вашингтоне официальные лица заявляют, что ВСУ получили достаточно средств для успешного ведения своего «контрнаступа». Значит ли это, что Киев посадят на голодный паек? Вряд ли, хотя амбиции явно ограничат.

Большая игра Эрдогана

Турецкий президент давно показал себя умелым и гибким игроком в большой геополитической игре. Детали его недавних переговоров в Сочи с Владимиром Путиным остаются тайной за семью печатями, но некоторые действия, в частности информация о прекращении оружейных поставок на Украину, выглядят сейчас как проявление сложного двухстороннего компромисса.

Можно пока только гадать о том, что Реджеп Тайип Эрдоган получит взамен возвращения к нейтральному статусу в отношении конфликта на Украине. Но известно, что у него есть немалые интересы не только на Ближнем Востоке и Азии, но даже в Африке. Не говоря уже о Южном Кавказе, с желательным прямым выходом на Каспий. А отказ от снабжения ВСУ беспилотниками и легкой бронетехникой возвращает Турцию в число действующих посредников на возможных российско-американо-украинских переговорах.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Польша против

Конечно, в Варшаве оскорблены и уязвлены попытками Киева давить на нее поставками зерновых и грозить апелляцией к ВТО. Ведь в Польше грядут выборы, а правящая консервативная партия во многом опирается не на интеллигенцию, а на трудовое фермерство, для которого украинский зерновой экспорт очень опасен. А потому угроза прекращения поставок вооружений — это действенный инструмент вразумления команды Зеленского.

Но к тому же поляки действительно исчерпали свои устаревавшие военные арсеналы, отдав уже все, что двигалось и стреляло. А тратить деньги на новое вооружение для Украины в Варшаве не хотят. Да и вообще есть ощущение, что амбициозная Польша хочет стать самой сильной армией НАТО. Вместо теряющей свой потенциал и запал Германии.

Поляки уже заказали в Южной Корее тысячу новых танков К2, шестьсот гаубиц и даже три эскадрильи истребителей. Одновременно в Штатах для поляков произведут серию РЗСО HIMERS и ракет для них аж на $10 млрд. Словом, поляки спешат застолбить за собой особую роль в НАТО, что, видимо, компенсирует их исторические комплексы.

Фото: nato.int

Америка делает предупреждение

Когда за океаном напоминают, что Украина получила все, что было необходимо для ее «контрнаступа», то лишний раз подчеркивают свое неудовольствие отсутствием осязаемых военных успехов. А ведь именно они должны были стать основой для переговоров с Россией с позиции силы. Уже ходили слухи, что госсекретарь США Энтони Блинкен поставил перед Киевом условие: если до конца ноября стороны конфликта останутся на своих позициях, то Зеленский должен сесть за стол переговоров.

Однако главком ВСУ Залужный готов махать шашкой и зимой, а такая демонстрация самостоятельности, видимо, раздражает Белый дом. А потому Киеву через Польшу и сделано такое серьезное предупреждение.

Ну а традиционный «белый шум» вокруг поставок ракет АТАСМS Украине сейчас выглядят классическим элементом торга с Москвой и тестированием красных линий.

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