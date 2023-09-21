Уголовное дело против Залужного на Украине: что известно, сядет ли в тюрьму BBC: на Украине против главкома ВСУ Залужного могут возбудить уголовное дело

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об утрате южных территорий, его уже опросили следователи. Об этом сообщает украинская служба BBC. Какие подробности известны?

Что известно об уголовном деле против Залужного

В материале BBC говорится, что в рамках расследования дела к Валерию Залужному уже приходили следователи.

«Процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, равно как не было и официального вызова на допрос. Но не исключено, что такой статус появится впоследствии», — сообщают источники.

По данным издания, Госбюро расследований Украины ведет дело по статьям «Государственная измена» и «Халатное отношение к военной службе» из-за оставления ВСУ территорий на юге. На данный момент нет процессуального статуса по этому делу, однако оно может появиться в ближайшее время. Также неизвестно, возьмут ли Залужного под стражу.

СБУ и ГБР отказались комментировать информацию о расследовании. Отмечается, что фигурантами могут являться и другие украинские военачальники, в частности глава Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев, а также бывшие командующие группировкой войск «Юг» Андрей Ковальчук и Андрей Соколов.

Источники издания в украинском руководстве сообщают, что военнослужащие должны были следовать уставу, а не ждать команды от президента страны.

Залужный проходит по уголовному делу и в России. В конце мая МВД объявило его в розыск по статье уголовного кодекса, однако неизвестно, по какой именно.

Чем Залужный мог разозлить Запад

Военкор Андрей Руденко прокомментировал в своем Telegram-канале материал BBC о возможном уголовном деле против Валерия Залужного из-за быстрого взятия юга Украины под контроль ВС РФ. По его мнению, к этому могут быть причастны западные партнеры Киева.

«Ну эта новость просто огонь! Крысы начинают друг друга жрать. Видимо, „уважаемые“ партнеры начали спрашивать за бабло!» — высказался военкор в авторском Telegram-канале.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol заявил, что Залужный случайно проговорился о провале текущего наступления во время критики Запада.

«Залужный указал своим партнерам и коллегам по НАТО: вы не можете говорить о ведении боев в стиле Альянса, если у вас нет его ресурсов. А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация», — напомнил Риттер.

По его мнению, украинская армия «не только не способна защититься от российской авиации, но и в целом не может вести боевые действия в стиле НАТО из-за недостаточной подготовки». Разведчик добавил, что «солдаты Альянса обучаются военному делу годы, в то время как бойцы ВСУ — менее двух месяцев».

Военный корреспондент Юрий Котенок в авторском Telegram-канале назвал Залужного одним из самых последовательных и опасных врагов России. Он подчеркнул, что главком ВСУ «готов методично убивать славян».

«Да, исполнитель оперативного уровня, но жаждущий крови. Готов методично убивать славян „мечом королевы Великобритании“», — заявил военкор.

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