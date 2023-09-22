ВСУ нанесли удар по штабу ЧФ в Севастополе: как ответит РФ, при чем тут США

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Украинская армия нанесла ракетный удар штабу Черноморского флота России в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Что об этом нужно знать, как Киеву помогали США?

«Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации, один военнослужащий погиб», — рассказали в Минобороны РФ.

Ракетный удар по Севастополю 22 сентября: как это было

Развожаев примерно в 13:20 по московскому времени сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. Над Крымским мостом была поднята дымовая завеса. Перекрыли движение автомобильного и морского транспорта. Позже глава города заявил, что возможна еще одна атака. Он обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр Севастополя и не выходить из зданий.

«Предварительно, удар по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли англо-французской крылатой ракетой „воздух-земля“ Storm Shadow. В городе снова звучит сигнал ракетной опасности. Всех жителей ближайших к штабу ЧФ районов просят следовать в укрытие», — писал Mash.

По меньшей мере шесть человек пострадали во время ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил Telegram-канал «112».

Около 14:10 по московскому времени СМИ сообщили, что произошел отбой ракетной и авиационной опасности в Крыму. В центре Севастополя продолжаются специальные мероприятия по ликвидации последствий удара по штабу флота. Жителей просят не выезжать в центр города, дороги перекрыты. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Пожарные принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания.

По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота в Севастополе не повреждена. Люди, которые находились в момент ракетного удара на улице, не пострадали, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Один военнослужащий погиб в результате удара ВСУ по зданию штаба Черноморского флота», — заявили в Минобороны РФ.

Как США помогали Украине атаковать Севастополь

«Во время ракетной атаки по Севастополю в небо над Черным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A „Посейдон“ ВМС США. Сейчас он по-прежнему в воздухе. Предположительно, самолет координировал действия ВСУ. Всего по городу выпустили несколько крылатых ракет. Большая часть из них сбита ПВО, одна попала в штаб Черноморского флота. От обломков другого снаряда загорелась трава в пригороде Бахчисарая», — написал Mash.

Как Россия ответит ВСУ на атаку Севастополя 22 сентября

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил NEWS.ru, что ВС РФ должны нанести удары по центрам принятия решений на Украине.

«После атаки на Черноморский флот в Севастополе можно заключить, что главная задача Вооруженных сил России — это на максимальном уровне прекратить доступ вооружения ВСУ. Для этого у нас есть все ресурсы, известны точки соприкосновения на границах с Польшей, где Украина получает это вооружение. Просто нужно не допускать их до этих территорий и уничтожать в момент перехода этих границ. Также в ответ нужно подавить и срочно уничтожить те штабы и центры, где принимаются решения по атакам на мирное население, все они известны», — отметил он.

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что решение о том, куда наносить удары, должны принимать руководство страны, Минобороны и Генштаб.

«Никакие компромиссы невозможны, враг должен быть разбит и уничтожен. Наша задача — сделать все для нашей полной победы и ликвидации киевского режима, сделать все, что зависит от каждого гражданина России. Это нужно было сделать давно — [уничтожить высшее руководство Украины]. Дело в том, что нынешние события от прежних событий ничем не отличаются — много лет, начиная с 2014-го, погибают, уничтожаются, убиваются массово русские люди», — добавил он NEWS.ru.

Депутат Госдумы Виктор Соболев считает, что ВС РФ необходимо приступать к наступательным действиям.

«Как ответить? Мы регулярно отвечаем, наносим удары крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования. Нам надо восстанавливать наши вооруженные силы, это делается. Надо решать вопросы с местами дислокации БПЛА ВСУ и модернизировать нашу ПВО, нужны тепловизионные станции. И вообще, нужно переходить к наступательным действиям, отодвигать линию фронта, уничтожать места базирования, модернизировать нашу ПВО. Она в целом лучшая... по сравнению даже с США, но есть недостатки», — подчеркнул он NEWS.ru.

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