В Госдуме нашли виновных в атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе Депутат Водолацкий назвал атаку на штаб Черноморского флота отголоском ГА ООН

Фото: wikipedia.org/ Mike Freer/Global Look Press

Ракетный удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе и другие подобные атаки являются отголосками сессии Генассамблеи ООН, на которой президент Украины Владимир Зеленский потерпел фиаско, заявил в беседе NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Депутат предрек активизацию обстрелов со стороны Украины в том числе дневное время.

Все, кто поставил в этой кровавой игре на президента Украины, теперь должны как-то доказать своим партнерам правильность вложения средств вооружения. Очевидно, что теперь они собираются наносить удары и в дневное время, когда на улицах полно людей, будут обстреливать не только Крым и Севастополь, но и ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, причем в местах массового скопления, — заявил Водолацкий.

Киев будет вымещать свой гнев на мирных людях, не поддерживающих нынешний политический режим на Украине, считает парламентарий.

Мы уже стали свидетелями жесткой, кровавой агрессии, — констатировал депутат.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ по штабу Черноморского флота. Глава города сообщал об угрозе повторной атаки, но вскоре объявил отбой авиационной и ракетной тревоги, однако обратился к жителям с большой просьбой не выезжать в центр, объяснив, что дороги сейчас перекрыты, проводятся ряд специальных мероприятий.