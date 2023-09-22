Что известно об ударе ВСУ по Севастополю 22 сентября, есть ли погибшие

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Что известно об атаке на данный момент?

Как ВСУ атаковали Севастополь 22 сентября

Развожаев сообщил об атаке по штабу Черноморского флота в 13:20 по московскому времени. Он рассказал, что возле театра Луначарского упал осколок. Глава города также попросил местных жителей при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить в 112.

«На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео», — подчеркнул губернатор.

В 13:40 он предупредил жителей города в своем Telegram-канале, что возможен повторный удар со стороны ВСУ, и просил не выходить из зданий.

«Всем, кто находится рядом со штабом флота, при звуках сирены проследовать в укрытия. На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств», — написал он.

Один военнослужащий погиб в результате удара ВСУ по зданию штаба Черноморского флота, заявили в Минобороны РФ.

Какие подробности удара есть на данный момент

По предварительным данным, удар по штабу Черноморского флота был нанесен крылатой ракетой Storm Shadow.

«Предварительно, удар по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли англо-французской крылатой ракетой „воздух-земля“ Storm Shadow. В городе снова звучит сигнал ракетной опасности. Всех жителей ближайших к штабу ЧФ районов просят следовать в укрытие», — говорится в публикации Telegram-канала Mash.

По данным Telegram-канала «112», в результате происшествия пострадали минимум шесть человек.

В 14:12 появилась информация, что системы ПВО сбили ракету в пригороде Бахчисарая.

«От обломков загорелась трава. О пострадавших не сообщается», — сообщает Telegram-канал SHOT.

Сотрудники правоохранительных органов просят местных жителей покинуть центральные улицы Севастополя.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Здание штаба Черноморского флота

Что говорят военкоры об ударе по Севастополю

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале написал, что Киев мог прибегнуть к такому решению из-за отсутствия успехов на фронте.

«Тут может быть много тезисов. Начиная с того, что Киеву в отсутствие успехов на фронте надо демонстрировать какую-то перемогу. И заканчивая тем, что противника подначил вездесущий Запад», — отметил он

Также Коц обратил внимание, что в ходе этих налетов разведка НАТО может фиксировать алгоритм реакции России, «точки систем ПВО и береговой обороны, выявляя цели для будущих ударов».

В 14:15 военный корреспондент Борис Рожин сообщил о прекращении воздушной тревоги в Севастополе.

«У штаба ЧФ продолжается тушение пожара. Здание получило существенные повреждения», — пояснил он в Telegram-канале.

Также, по его данным, как минимум одна ракета попала в штаб Черноморского флота РФ.

«Размер ущерба и кол-во пострадавших пока непонятно. Судя по доступным кадрам, прилет был в центральную часть здания. Обломки одной из сбитых ракет упали в районе театра Луначарского на проспекте Нахимова. Всего было заявлено о восьми сбитых ракетах. Во время атаки в бухте уже традиционно включали аэрозольное задымление кораблей в качестве предосторожности», — рассказал Рожин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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