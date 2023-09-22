«У них нет тормозов»: военкор Коц назвал причину удара ВСУ по штабу ЧФ Военкор Коц: ВСУ ударили по штабу Черноморского флота «потому что могут»

Фото: МО Украины

Украинские военные ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе, потому что у них нет «тормозов» и «красных линий», заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, в Киеве не беспокоятся о случайных невинных жертвах ударов, а потому ВСУ не щадят снарядов для ударов по объектам в России.

По ракетной атаке на Севастополь. Противник ударил по штабу Черноморского флота. Почему? <...> Главная причина одна — потому что может. У них нет ни тормозов, ни красных линий, ни моральных терзаний по поводу случайных жертв. Есть ракеты и есть цели, которые разведываются, в том числе в результате комбинированных ударов, — написал Коц.

Он подчеркнул, что разведка НАТО в момент ударов пытается фиксировать алгоритм реакции сил противовоздушной и береговой обороны, выявляя на будущее цели для следующих ударов. Военкор отметил, что российская сторона работает по такой же тактике.

О ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил днем 22 сентября. Он уточнил, что один из осколков был обнаружен возле театра Луначарского. Позднее он предупредил о риске новой ракетной атаки по городу. На территории населенного пункта прозвучал соответствующий сигнал. Глава региона добавил, что на месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника. Спустя некоторое время Развожаев объявил об отмене ракетной и авиационной опасности в Севастополе.

По данным Telegram-каналов «112» и «Военный обозреватель», в результате удара пострадали шестеро человек. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.