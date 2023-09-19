The New York Times преподала Зеленскому урок скромности Как газетной статьей Владимиру Зеленскому сделали последнее серьезное предупреждение

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не успел президент Украины Владимир Зеленский ступить на территорию Соединенных Штатов, как влиятельная газета The New York Times своей публикацией откровенно его подставила. В свет было выпущено опоздавшее почти на две недели специальное расследование, доказывающее, что бойню в городе Константиновке, унесшую жизни 16 человек и отправившую на больничные койки еще несколько десятков, устроили украинские военные.

В таком газетном выпаде все замечательно: и подтверждение того, что военным экспертам и так было ясно с самого начала, и совпадение публикации с визитом Зеленского.

Какая ракета прилетела

В то же время у самого Зеленского был совершенно иной прайм-тайм. В тот роковой день в Киеве гостил госсекретарь США Энтони Блинкен, которого решили не развлекать воздушной тревогой по примеру визитов других официальных лиц, а снабдить компроматом на действия русской армии. Вот тогда и прилетела смертоносная ракета со стороны зоны, контролируемой украинской армией. Причем с самого начала не было сомнений в направлении ее полета. Камеры зафиксировали отражение ее виража на крыше автомобиля. Такая вышла неожиданная накладка.

Сам же Зеленский тогда сразу обвинил во всем Россию. Но вот в самый неподходящий для киевского гастролера момент американская демократическая пресса нанесла ему удар в спину. Правда, удар был явно смягчен, поскольку в трактовке The New York Times рынок залила кровью ракета, выпущенная системой ПРО С-300. Мол, случилось несчастье по причине противодействия воздушной атаке российских сил. Хотя ранее другие источники говорили, что ракета была выпущена не из С-300, а с самолета...

Неприятная ситуация

Так или иначе, президент Украины представлен в статье заведомым лжецом, который знал обо всех подробностях массового убийства, но предпочел уверенно лгать. Более того, он ввел в заблуждение своего высокого визитера, который неофициально и так высказывал немало критики по положению дел на Украине.

К тому же ничего не слышно о том, чтобы кто-то из украинского военного руководства понес хоть какое-то наказание. Выходит, что убийство мирных граждан для Киева в порядке вещей? Кроме того, американцы могут спросить — а зачем поставлять местным воякам новейшие вооружения, если они не умеют пользоваться даже хорошо знакомыми еще советскими системами ПВО?

Между тем Зеленский ведь и прилетел за океан с целью выпросить еще больше оружия. А тут такой конфуз.

У США много других проблем

Судя по всему, Владимиру Александровичу откровенно дают понять, что его проблемы уже не в центре американских забот. Есть более серьезные для США вопросы в Юго-Восточной Азии. Тут же заокеанские говорящие головы рассудили, что страны Восточной Европы, закрывшие свои внутренние рынки для украинского зерна, действуют в своем суверенном праве. Так что обещанная жалоба Киева в ВТО останется без малейших последствий. Такой вот «холодный душ» накануне аудиенции у Джо Байдена.

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