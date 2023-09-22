Автор антироссийских санкций США за взятки работал на Египет Сенатору США Менендесу предъявили обвинения в коррупции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автору «матери всех санкций» против России, главе международного комитета Сената США Роберту Менендесу предъявлены обвинения в коррупции. По версии следствия, сенатор-демократ за взятки передавал властям Египта чувствительную информацию американских валстей, которая в том числе касалась продажи вооружений и военной помощи.

Помимо прочих действий, Менендес передавал чувствительную информацию правительства США и предпринимал иные шаги, тайно оказывая поддержку правительству Египта, — говориться в обвинительном заключении.

При обыске в доме у сенатора нашил предметы интерьера, роскошный автомобиль и золотые слитки стоимостью более $100 тысяч.