Киев покупает оружие на черном рынке: кто продавцы, при чем тут Пентагон Почему Украина пользуется такой схемой

Фото: Shutterstock/FOTODOM, @Dankihot / (dankihot.com)/Global Look Press

Газета New York Times (NYT) выпустила расследование о связях Киева с мировым оружейным рынком. По информации издания, некоторые из иностранных бизнесменов нашли себе партнеров в Министерстве обороны Украины и ведут с ним нелегальную торговлю. Почему Киеву не хватает оружия, что известно об одном из главных бизнесменов, американце Марке Моралесе, накажут ли организаторов теневых поставок, — разбирался NEWS.ru.

Как американцы нелегально снабжают Украину оружием

New York Times сообщила, что власти США, снабжая Украину оружием и боеприпасами, пользуются услугами нелегальных торговцев. «Пентагон формирует мировой рынок вооружений и привлекает богатых торговцев оружием», — пишет газета.

По данным журналистов, американские власти привлекают опытных дилеров, которые и ранее перепродавали оружие. В статье говорится, что у них нет самолетов или танков, но они могут предоставить украинской армии снаряжение, патроны и автоматы в больших объемах. Некоторые из таких бизнесменов воспользовались ситуацией с коррупцией в Киеве и отсутствием строгого регулирования, чтобы торговать напрямую.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Владимир Корнилов пояснил NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) периодически испытывают снарядный и патронный голод, а дополнительная торговля «на стороне» позволяет частично восполнять дефицит.

«На этом фоне целая сеть всевозможных торговцев оружием выстроилась в США и Европе, чтобы перепродавать оружие как на Украину, так и с Украины. Эта сеть работает в разных направлениях», — говорит эксперт.

Что известно о самих торговцах оружием

По данным NYT, обычно торговцы закупают оружие в странах Центральной Европы, например, в Болгарии. Более успешные бизнесмены могут приобретать в Египте, Иордании, Пакистане и других странах даже ракеты и бронетехнику для Украины.

Отмечается, что одним из главных оружейных баронов стал американский миллиардер Марк Моралес из Флориды. Пентагон заключил с его компанией контракты на $1 млрд по поставкам боеприпасов Киеву.

Фото: МО Украины

Моралес также работает и напрямую — через теневой рынок он продает украинцам ракеты и снаряды, на чем он уже заработал около $200 млн, предполагает издание.

Через кого в Киеве работает международный теневой бизнес

Газета пишет, что один из ключевых партнеров Моралеса на Украине — Владимир Койфман, старший сержант ВСУ. Он много лет проработал советником в структурах Национальной гвардии Украины, в феврале 2022 года вступил в ряды вооруженных сил.

Койфман утверждает, что занимается обучением солдат, но, по данным New York Times, он организует встречи сотрудников Моралеса и чиновников Минобороны Украины.

С миллиардером также работает Денис Ванаш — основатель юридической компании Vanash Urban Lawyers и общественной организации «Сделаем вместе!», бывший одесский вице-губернатор, близкий соратник недавно уволенного министра обороны Алексея Резникова. Как пишет издание, он был советником Резникова, но ушел из военного ведомства после начала специальной военной операции (СВО) и устроился в компанию Моралеса Global Ordnance, чтобы вести от ее имени переговоры с ВСУ.

Фото: Global Ordnance/соцсети Марк Моралес (в центре), справа - Денис Ванаш, слева - Владимир Койфман

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении главы Минобороны 3 сентября. По его словам, оборонное ведомство нуждается «в новых подходах».

Политолог Корнилов считает, что расследование журналистов готовилось еще до отставки и его нельзя назвать компроматом на экс-главу обороны.

«Резникова в этом не обвиняют совершенно. Понятно, что Украина приобретает оружие с ведома Министерства обороны. Было бы странно, если было бы по-другому», — говорит Корнилов.

Что известно о Моралесе

В 2009 году прокуратура США заподозрила Моралеса в заговоре и отмывании денег. В распоряжение суда попала аудиозапись, на которой миллиардер обсуждает, как дать взятку чиновнику из Габона, чтобы тот помог оружейному бизнесу.

В 2010 году его обвинили в отмывании денег, он перестал торговать оружием и начал работать в компании по производству уличной мебели. Когда в 2012-м Моралеса оправдали, бизнесмен вернулся к прежним сделкам. Через год он основал Global Ordnance и начал поставлять оружие Пентагону «для борьбы с террористическими группировками». Сообщается, что за несколько недель до начала СВО военное ведомство США заключило с Global Ordnance пятилетний контракт на $750 млн — на помощь в вооружении американских союзников.

Что известно о других поставщиках оружия для ВСУ

В начале сентября американская газета USA Today писала о другом торговце оружием — Билле Брауне из штата Миссури. Его боеприпасы проходили проверку специалистов из Пентагона перед отправкой на Украину, но в правительственных документах нет никаких сведений о сделках.

«Боевые действия — это плохо. Гибель людей — это плохо. Но, в конце концов, это очень выгодно и приносит доход нашей военно-промышленной базе», — сказал изданию бизнесмен.

Газета подчеркивает, что в США зарегистрированы более 14 тысяч юридических лиц в области оборонной торговли. Адвокат Джим Бартлетт, специализирующийся на международных сделках с оружием, объяснил, что американские компании с удовольствием экспортируют оборонные товары иностранным покупателям, одобренным Госдепартаментом США.

«А он прилагает усилия, чтобы быстро юридически „очистить“ тех, кто поставляет Украине», — добавил юрист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Будут ли судить торговцев оружием

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин отметил в разговоре с NEWS.ru, что деятельность торговцев выглядит как грубое нарушение уголовного права США.

«Задача юрисдикции Соединенных Штатов преследовать таких лиц по закону, но власти там ведут себя по своему усмотрению», — сказал эксперт.

По мнению Лабина, действия теневых поставщиков могут рассматривать как противоправное деяние и в других юрисдикциях, в том числе в России.

«Если будет установлено, что его действия несут прямую угрозы национальным интересам и безопасности, ничего не мешает правоохранительным органам разыскивать и преследовать таких лиц где бы они ни скрывались», — говорит эксперт.

Что будет с нелегальными торговцами после завершения СВО

Политолог Корнилов отметил в разговоре с NEWS.ru, что оружие с Украины уже расползается по всему миру и будет все чаще всплывать в руках у террористических группировок, наркодилеров и других криминальных структур.

«Украина стала точкой притяжения подпольных криминальных групп и скоро это аукнется самому Западу. Рынок торговли оружием сохранится, а на Украине еще долгое время будут наживаться всякие банды», — предупреждает эксперт.

Профессор международного права Лабин считает, что нарушивших нормы международного права бизнесменов накажут после завершения СВО.

«Любые нарушения этих мер влекут соответствующую ответственность, и лица, которые бесконтрольно обращались с оружием, должны будут отвечать за свои правонарушения. Вероятно, это произойдет после окончания горячей фазы украинского конфликта», — предполагает специалист.

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