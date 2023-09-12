Газета New York Times (NYT) выпустила расследование о связях Киева с мировым оружейным рынком. По информации издания, некоторые из иностранных бизнесменов нашли себе партнеров в Министерстве обороны Украины и ведут с ним нелегальную торговлю. Почему Киеву не хватает оружия, что известно об одном из главных бизнесменов, американце Марке Моралесе, накажут ли организаторов теневых поставок, — разбирался NEWS.ru.
Как американцы нелегально снабжают Украину оружием
New York Times сообщила, что власти США, снабжая Украину оружием и боеприпасами, пользуются услугами нелегальных торговцев. «Пентагон формирует мировой рынок вооружений и привлекает богатых торговцев оружием», — пишет газета.
По данным журналистов, американские власти привлекают опытных дилеров, которые и ранее перепродавали оружие. В статье говорится, что у них нет самолетов или танков, но они могут предоставить украинской армии снаряжение, патроны и автоматы в больших объемах. Некоторые из таких бизнесменов воспользовались ситуацией с коррупцией в Киеве и отсутствием строгого регулирования, чтобы торговать напрямую.
Политолог Владимир Корнилов пояснил NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) периодически испытывают снарядный и патронный голод, а дополнительная торговля «на стороне» позволяет частично восполнять дефицит.
«На этом фоне целая сеть всевозможных торговцев оружием выстроилась в США и Европе, чтобы перепродавать оружие как на Украину, так и с Украины. Эта сеть работает в разных направлениях», — говорит эксперт.
Что известно о самих торговцах оружием
По данным NYT, обычно торговцы закупают оружие в странах Центральной Европы, например, в Болгарии. Более успешные бизнесмены могут приобретать в Египте, Иордании, Пакистане и других странах даже ракеты и бронетехнику для Украины.
Отмечается, что одним из главных оружейных баронов стал американский миллиардер Марк Моралес из Флориды. Пентагон заключил с его компанией контракты на $1 млрд по поставкам боеприпасов Киеву.
Моралес также работает и напрямую — через теневой рынок он продает украинцам ракеты и снаряды, на чем он уже заработал около $200 млн, предполагает издание.
Через кого в Киеве работает международный теневой бизнес
Газета пишет, что один из ключевых партнеров Моралеса на Украине — Владимир Койфман, старший сержант ВСУ. Он много лет проработал советником в структурах Национальной гвардии Украины, в феврале 2022 года вступил в ряды вооруженных сил.
Койфман утверждает, что занимается обучением солдат, но, по данным New York Times, он организует встречи сотрудников Моралеса и чиновников Минобороны Украины.
С миллиардером также работает Денис Ванаш — основатель юридической компании Vanash Urban Lawyers и общественной организации «Сделаем вместе!», бывший одесский вице-губернатор, близкий соратник недавно уволенного министра обороны Алексея Резникова. Как пишет издание, он был советником Резникова, но ушел из военного ведомства после начала специальной военной операции (СВО) и устроился в компанию Моралеса Global Ordnance, чтобы вести от ее имени переговоры с ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении главы Минобороны 3 сентября. По его словам, оборонное ведомство нуждается «в новых подходах».
Политолог Корнилов считает, что расследование журналистов готовилось еще до отставки и его нельзя назвать компроматом на экс-главу обороны.
«Резникова в этом не обвиняют совершенно. Понятно, что Украина приобретает оружие с ведома Министерства обороны. Было бы странно, если было бы по-другому», — говорит Корнилов.
Что известно о Моралесе
В 2009 году прокуратура США заподозрила Моралеса в заговоре и отмывании денег. В распоряжение суда попала аудиозапись, на которой миллиардер обсуждает, как дать взятку чиновнику из Габона, чтобы тот помог оружейному бизнесу.
В 2010 году его обвинили в отмывании денег, он перестал торговать оружием и начал работать в компании по производству уличной мебели. Когда в 2012-м Моралеса оправдали, бизнесмен вернулся к прежним сделкам. Через год он основал Global Ordnance и начал поставлять оружие Пентагону «для борьбы с террористическими группировками». Сообщается, что за несколько недель до начала СВО военное ведомство США заключило с Global Ordnance пятилетний контракт на $750 млн — на помощь в вооружении американских союзников.
Что известно о других поставщиках оружия для ВСУ
В начале сентября американская газета USA Today писала о другом торговце оружием — Билле Брауне из штата Миссури. Его боеприпасы проходили проверку специалистов из Пентагона перед отправкой на Украину, но в правительственных документах нет никаких сведений о сделках.
«Боевые действия — это плохо. Гибель людей — это плохо. Но, в конце концов, это очень выгодно и приносит доход нашей военно-промышленной базе», — сказал изданию бизнесмен.
Газета подчеркивает, что в США зарегистрированы более 14 тысяч юридических лиц в области оборонной торговли. Адвокат Джим Бартлетт, специализирующийся на международных сделках с оружием, объяснил, что американские компании с удовольствием экспортируют оборонные товары иностранным покупателям, одобренным Госдепартаментом США.
«А он прилагает усилия, чтобы быстро юридически „очистить“ тех, кто поставляет Украине», — добавил юрист.
Будут ли судить торговцев оружием
Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин отметил в разговоре с NEWS.ru, что деятельность торговцев выглядит как грубое нарушение уголовного права США.
«Задача юрисдикции Соединенных Штатов преследовать таких лиц по закону, но власти там ведут себя по своему усмотрению», — сказал эксперт.
По мнению Лабина, действия теневых поставщиков могут рассматривать как противоправное деяние и в других юрисдикциях, в том числе в России.
«Если будет установлено, что его действия несут прямую угрозы национальным интересам и безопасности, ничего не мешает правоохранительным органам разыскивать и преследовать таких лиц где бы они ни скрывались», — говорит эксперт.
Что будет с нелегальными торговцами после завершения СВО
Политолог Корнилов отметил в разговоре с NEWS.ru, что оружие с Украины уже расползается по всему миру и будет все чаще всплывать в руках у террористических группировок, наркодилеров и других криминальных структур.
«Украина стала точкой притяжения подпольных криминальных групп и скоро это аукнется самому Западу. Рынок торговли оружием сохранится, а на Украине еще долгое время будут наживаться всякие банды», — предупреждает эксперт.
Профессор международного права Лабин считает, что нарушивших нормы международного права бизнесменов накажут после завершения СВО.
«Любые нарушения этих мер влекут соответствующую ответственность, и лица, которые бесконтрольно обращались с оружием, должны будут отвечать за свои правонарушения. Вероятно, это произойдет после окончания горячей фазы украинского конфликта», — предполагает специалист.
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