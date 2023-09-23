Зеленский заявил о создании совместной обороны с США: насколько это реально Эксперт Ищенко высмеял планы Украины по выпуску совместного оружия с США

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден и Владимир Зеленский

Киев договорился с Вашингтоном о создании новой оборонной экосистемы, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, они будут вместе производить необходимое оружие. Эксперты NEWS.ru оценили, насколько возможно такое сотрудничество, и объяснили, что именно значит заявление Зеленского. Подробности — в материале.

Что именно пообещал Зеленский

В видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский заявил, что Украина и США будут «вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни». В рамках оборонной экосистемы они собираются производить оружие, в том числе ПВО. По словам президента Украины, также появится новая промышленная база и новые рабочие места.

Зеленский добавил, что совместная оборонная экосистема «будет иметь глобальные положительные результаты», и поблагодарил президента США Джо Байдена.

Как на заявление Зеленского отреагировали на Украине

Заявление Зеленского о совместном производстве оружия с США вызвало позитивную реакцию в украинских СМИ. Журналисты задавались вопросом, что именно Киев готов производить в рамках столь глобального проекта.

Как написали издания, такой гигант американской военной промышленности, как Lockheed Martin, специализирующийся в области авиастроения, космической техники и судостроения, вряд ли придет на Украину. По их мнению, США могли бы посодействовать производству комплексов для борьбы с дронами или, например, помочь с интеграцией западных ракет на зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

Возможно ли производство комплекса Patriot на Украине

Поскольку Зеленский заявил о создании систем ПВО, у украинцев появилась надежда на то, что им доверят производство комплекса Patriot. Последние модификации этого ЗРК могут поражать баллистические цели на высоте до 20 км.

Как пишут военные эксперты, Patriot используется в США, Японии, Кувейте. В апреле ЗРК появились и на Украине. Производством этого ЗРК в США занимается группа компаний во главе с Raytheon..

Украина недавно подписала меморандумы о сотрудничестве с тремя ассоциациями американских оружейников: Global Defense & Industry Alliance, Arizona Defense & Industry Coalition и Aerospace and Defense Association. Эти некоммерческие организации (НКО) занимаются поддержкой и защитой оборонных предприятий в штатах Аризона и Юта. В них находятся подразделения Raytheon. Однако это еще не значит, что компания намерена через НКО наладить свое производство на Украине, пишут украинские журналисты.

Белорусский военный эксперт Александр Алесин считает, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Киева не готов к совместному производству.

«Кабинное управление Patriot напичкано высококлассной электроникой, которая не по зубам украинскому ВПК, ракету для комплекса они тоже не смогут выпускать. Мечтать о производстве такого сложного комплекса, как и других, — это из области ненаучной фантастики в жанре барона Мюнхгаузена», — подчеркнул Алесин в беседе с NEWS.ru.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press Зенитно-ракетный комплекс «Патриот»

Смогут ли США выпускать на Украине системы для борьбы с дронами

По мнению журналистов, на Украине возможно запустить производство систем для борьбы с дронами, если США поделятся своими технологиями. Алесин полагает, что Киев столкнется с большими сложностями и в этом случае.

«У США есть наработки в этой области, но столь большого продвижения в использовании дронов, как во время специальной военной операции (СВО), никто не ожидал. Прежде они применялись в Ливии и в Карабахе три года назад, но это даже нельзя сравнивать с тем, что мы видим сейчас», — отметил военный эксперт.

Как считает Алесин, системы для борьбы с дронами сложны, так как должны засекать беспилотники на сверхнизкой высоте. БПЛА могут быть изготовлены из композитных материалов, пластика или даже картона. Для их обнаружения требуются сверхчувствительные радиолокационные станции.

«Сомневаюсь, что Украина сможет такие системы производить, как и заниматься сборкой: даже скручивать и свинчивать детали им будет сложно. А еще ведь нужны средства поражения: стрелковые и малокалиберные артиллерийские системы, ракеты небольшие, но с хорошими поражающими возможностями. У России есть такой комплекс — „Панцирь“, но он достаточно сложный», — добавил собеседник NEWS.ru.

Что известно о потенциале ВПК Украины

По мнению Алесина, в нынешних условиях Украина не может развернуть никакого высокотехнологичного производства таких сложных систем оружия, как комплексы ПВО или ракеты, подчеркнул Алесин.

«До вооруженного конфликта у них был ряд высококлассных военных предприятий. Например, „Луч“, на котором была разработана и производилась система управления и автопилоты для ракет, в том числе ПВО. На Харьковском авиационном заводе выпускали военные самолеты и даже крылатые ракеты. Были предприятия, производящие твердое топливо для ракет. Но сейчас все эти заводы лежат в руинах, и не только из-за попадания российских ракет, многие развалились еще до СВО из-за недостаточного внимания со стороны властей», — подчеркнул эксперт.

Как добавил Алесин, раньше Украина могла ремонтировать ЗРК С-300, но теперь у нее нет такой возможности. «Даже представить не могу, что Украина может производить совместно с США в военной области», — заключил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кого хотел убедить Зеленский

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с NEWS.ru назвал слова президента Украины «пустыми».

«Украина может производить вооружение с США только в следующей жизни, в этой такое точно невозможно. Это пустое заявление, направленное на внутреннюю аудиторию, которая должна видеть, что их президент якобы что-то делает», — сказал Ищенко.

США никогда ни с кем не делятся производственным потенциалом своего ВПК, напомнил в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Александр Хроленко.

«Военно-промышленный комплекс США составляет 90% от ВПК всех стран НАТО. Украину никто из них в эту сферу не пустит. ЗРК они выпускают только сами. Зеленский говорит о будущем сотрудничестве с ВПК США от отчаяния. В последнее время он получил слишком много негативных сигналов от США и других членов НАТО», — считает эксперт.

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