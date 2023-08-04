На Украине появились монеты с американским ЗРК Patriot Нацбанк Украины выпустил памятную монету с изображением ЗРК Patriot

Фото: НБУ

Национальный банк Украины выпустил памятную монету с изображением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства, говорится на сайте регулятора. Соответствующее событие приурочено ко дню Воздушных сил страны.

Ее реверс тематический и содержит военную символику. На реверсе монеты изображена пусковая установка Patriot на фоне стилизованного радара, выявляющая цель, и надпись вверху по кругу: «ПВО — надежный щит Украины», — говорится в сообщении на сайте.

Номинал монеты составляет 10 гривен. В обращение выпустят почти 10 млн экземпляров. Монета изготовлена из сплава, в основе которого содержится цинк, покрытие выполнено никелем.

Банк России тем временем выпустил памятные монеты «Веселая карусель № 1» в рамках серии «Российская (советская) мультипликация». Они посвящены герою мультфильмов — Антошке. Монеты представлены в трех вариантах — номиналом 2, 3 рубля и 25 рублей. Тираж составляет чуть более миллиона экземпляров.

Памятные монеты являются законным средством платежа. Они могут быть использованы во всех видах наличных операций без ограничений. В Центробанке также напомнили, что монеты обязательны к приему.