Украину назвали полигоном сетецентрической войны для США Военэксперт Леонков: США отрабатывают на Украине новую тактику и стратегию

Фото: МО Украины

США отрабатывают стратегию сетецентрической войны и новую тактику, используя Украину как полигон, заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, главной характеристикой исследований Пентагона стала обкатка информационных технологий в военной области.

Это оттачивание такой стратегии, как сетецентрические войны, в которых главной составляющей является информационная. Сюда входит, например, полное разведобеспечение действий украинской армии, отработка системы боевого управления через спутниковую группировку связи системы Starlink с пакетной передачей большого количества информации и ее обработкой, — пояснил Леонков.

По его мнению, страны НАТО и США в первую очередь также используют Украину как полигон для отработки тактики массового использования боевых дронов. Леонков отметил, что именно массовое использование беспилотников всех типов — разведывательных и боевых, специальной разработки и переделок из коммерческих — стало отличительной чертой конфликта на Украине.

Это не только про летающую технику, но и про действия морских дронов. Украина стала полигоном, где эти дроны стали применяться в массовом порядке — для атак на боевые корабли, на гражданские суда и на Крымский мост, — рассказал Леонков.

Ранее сообщалось, что помощник министра обороны США Мара Карлин во время выступления в Университете Рональда Рейгана заявила, что Украина стала лабораторией для изучения военных инноваций. По ее словам, такое же назначение имели Ирак и Афганистан во время боевых действий на их территориях.