Украина стала военным полигоном для США: что неожиданного показали опыты Представитель Пентагона рассказала, какие технологии применяются в зоне СВО

Фото: МО Украины

Украина стала лабораторией для изучения военных инноваций, заявила помощник министра обороны США Мара Карлин во время выступления в Университете Рональда Рейгана. По ее словам, на территории соседней с Россией страны применяются технологии искусственного интеллекта, что помогает понять Западу, в чем нуждается Киев. Эксперты NEWS.ru объяснили, почему американцам так важен украинский полигон и какие выводы они сделают после обкатки оружия.

Почему Запад считает Украину лабораторией

Как отметила Мара Карлин, прошлый опыт США показал, что во время боевых действий в Ираке и Афганистане появлялось много военных инноваций.

«Их применяли на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций», — заявила Карлин.

Фото: МО Украины

По ее словам, на территории Украины, в частности, отрабатываются технологии боевого искусственного интеллекта. Помощница главы Пентагона также отметила, что в следующем году Министерство обороны США направит до $145 млрд на новейшие исследования и разработки.

Военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru пояснил, что Украина — это удобный для США вариант обкатки вооружений без непосредственного участия в конфликте.

«Я понимаю, почему американцы называют Украину полигоном, — ведь они там ничем не рискуют, сидят за океаном, а оружие действительно обкатывают», — подчеркнул эксперт.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков пояснил в беседе с NEWS.ru, что Киев сам согласился стать такой лабораторией.

«В таком циничном отношении есть доля вины самих руководителей Украины: вспомним их министра обороны Резникова, который говорил, что они готовы предоставить свою страну в качестве полигона для испытаний высокотехнологичных видов оружия. То есть здесь нечему удивляться. Украинцы сами на это согласились, а США, конечно, воспользовались», — пояснил Леонков.

Почему Западу нужен полигон

Фото: МО Украины

Александр Артамонов отметил, что при обкатке вооружений важно учитывать условия, в том числе интенсивность конфликта. По его мнению, любая армия только тогда превращается в реальную, когда участвует в боевых действиях и использует те вооружения, которые есть в ее распоряжении.

«Если же посмотреть внимательно, то США в течение почти всей их истории воюют колониально, то есть не имеют возможности использовать и отрабатывать средства, предназначенные для широкомасштабной войны. Да, конечно, у них была высадка в Нормандии и второй фронт в 1944–1945 годах, да, они поставляли нам по ленд-лизу определенные типы самолетов, танков и стрелкового оружия, но с тех пор уже минуло 80 лет. И получается, что последние два поколения оружия у них не обстреляны для войны с серьезным противником», — пояснил эксперт.

Он добавил, что с тех пор США воевали только с теми, кто был заведомо слабее их. По его мнению, это сказывается не только на вооружениях, но и на общей тактике на поле боя.

Алексей Леонков добавил, что США на Украине занимаются не только обкаткой оружия, но и отработкой тактики действий.

«Это оттачивание такой стратегии, как сетецентрические войны, в которых главной составляющей является информационная. Сюда входит, например, полное разведобеспечение действий украинской армии, отработка системы боевого управления через спутниковую группировку связи системы Starlink с пакетной передачей большого количества информации и ее обработкой», — пояснил Леонков.

Фото: МО Украины

По его мнению, одним из нововведений, которое Киев позаимствовал у Вашингтона, стало использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) ротных тактических групп для прощупывания устойчивости российской обороны. Ранее такие задачи выполняли батальонные или бригадные формирования.

Что показала обкатка американского оружия на Украине

Александр Артамонов отметил, что при оценке работы разных вооружений проводятся их испытания на эксплуатационную пригодность.

«На работу в жару и в холод, на максимальную влажность и устойчивость к загрязнениям и так далее. И выходит, что почти каждый раз американское оружие это испытание не сдает. Причем от стрелкового оружия до сверхкрупных видов вооружения», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что четыре года назад США пытались проводить в высоких широтах арктические маневры и были вынуждены «ретироваться оттуда с позором», так как у военных из-за холода не работали паровые катапульты на авианосцах, экипажи получали массовые обморожения из-за несоответствующей экипировки и так далее.

«А ведь то же самое мы наблюдали и на Украине с точки зрения использования их вроде бы давно отработанных видов оружия», — добавил Артамонов.

В чем недостаток техники США

По мнению эксперта, широко разрекламированная гаубица М777 показала свою непригодность для постоянного ведения огня в затяжном конфликте. Во-первых, потому что любые орудия с маленьким диаметром колеса, как у этой модели, немедленно начинают увязать в грязи, и ходовая часть у них ломается. Это значит, что везде забивается грязь. В таком виде гаубицу трудно перемещать, она тормозит транспорт, а уходить с позиций после огня надо буквально за считаные минуты.

«Стоял ли такой вопрос, когда США разрабатывали М777? Нет. Тогда не было таких средств разведки и корректировки, как беспилотники. Не было возможностей нанести ответный контрбатарейный удар в течение полутора-двух минут», — отметил Артамонов.

Фото: МО Украины

По его мнению, М777 уже не соответствует современным условиям. «Могли ли предугадать такое американцы? Нет, потому что они разрабатывали эту гаубицу для Корпуса морской пехоты, а их морпехи нигде не ведут широкоформатных затяжных войн против равного противника», — сказал эксперт.

По словам Артамонова, у легкобронированной американской техники типа БТР М133, БМП Bradley тоже есть недостатки: легкосплавная броня, небольшие калибры, не отвечающие условиям.

«Если возьмем танки, то я надеюсь, что мы еще хоть когда-то увидим Abrams М1А1 на поле боя. США вроде как поставили Киеву первую партию. Но динамической защиты у этой машины нет, автомата заряжания нет (на наших танках он еще с 1960-х годов стоит), работает Abrams на авиационном керосине», — объяснил эксперт.

По его мнению, только сейчас США открыли для себя, что танки ездят по мягким почвам и не должны работать на авиационном керосине, а тяжелые сплавы, из которых у них броня и весь корпус, дают слишком медленный разворот.

«Получается, что даже если техника сравнительно давно стоит на вооружении, то только ее отработка в боевых условиях показывает на что она реально способна», — подчеркнул Артамонов.

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press Abrams М1А1

Что не так с беспилотниками США

Алексей Леонков назвал массовое использование беспилотников всех типов — разведывательных и боевых, специальной разработки и переделок из коммерческих — отличительной чертой конфликта на Украине. По его мнению, США оттачивают в том числе и тактику.

«Это не только про летающую технику, но и про действия морских дронов. Украина стала полигоном, где эти дроны стали применяться в массовом порядке — для атак на боевые корабли, на гражданские суда и на Крымский мост», — рассказал Леонков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Артамонов видит недостатки у западных разработок. «По беспилотникам мы наблюдаем примерно ту же картину — знаменитый MQ-9 Reaper оказывается сверхдорогим оружием, но его очень легко уронить, как мы сделали на Черном море. А безэкипажные катера перехватываются нашими кораблями», — добавил эксперт.

По мнению Артамонова, обкатывая вооружения на Украине, США узнают много нового, чем воспользуются в будущем.

«Для того чтобы разработать всю гамму вооружений для достойного противостояния нам, им потребуется 30–50 лет. Я говорю именно об обновлении всех основных видов вооружений, так как в этом деле важна структура, а не отдельные разработки. А для этого еще нужны мозги — потому что таких материалов и сплавов, как у нас, у них нет, таких двигателей нет», — заключил эксперт.

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