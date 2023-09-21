В соцсетях сообщили об атаке на Крым и Севастополь Военкоры: ВСУ пытаются атаковать Крым и Севастополь

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Крым и Севастополь, сообщили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны». По их данным, российские силы в настоящее время занимаются отражением атаки. Минобороны России информацию не комментировало.

Гремят взрывы: враг пытается атаковать Крым и Севастополь, армия России отражает удар. О грохоте и работе ПВО по вражеским целям сообщают очевидцы. Вражеские ресурсы сообщают об атаках в Сакском и Симферопольском районах. Местные жители сообщают о грохоте в районе бухты Казачка, — говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ. Вечером 17 сентября территория полуострова Крым была вновь атакована. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотника.

Кроме того, спасательная служба Севастополя зафиксировала данные о падении обломков беспилотника Вооруженных сил Украины, об этом рассказал глава города Михаил Развожаев. Сбитый дрон рухнул на одну из ферм на северной стороне.