В Пентагоне назвали Украину лабораторией по изучению военных инноваций

Фото: МО Украины

Украина стала лабораторией для изучения военных инноваций, заявила помощник министра обороны США Мара Карлин во время выступления в Университете Рональда Рейгана. По ее словам, такое же назначение имели Ирак и Афганистан во время боевых действий на их территориях. Выступление Карлин опубликовано на YouTube-канале учреждения.

Есть вещи, которые неизбежно узнаешь во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось. <…> Их применяли на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций, — заявила помощница министра.

В ходе конфликта на Украине отрабатывают многие новейшие технологии, уточнила она. Речь в том числе идет об использовании искусственного интеллекта.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину ради сдерживания в будущем «других потенциальных агрессоров». По его словам, если страны Организации Объединенных Наций допустят «раздел Украины», то в дальнейшем обеспечить независимость какой-либо другой страны станет просто невозможно.