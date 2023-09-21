Военэксперт оценил отставание США от России в сфере вооружения Военэксперт Артамонов: США отстают от нас в обычных вооружениях на 30 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронетранспортер с комплексом вооружения с системойуправления огнем и управляемым вооружением «Корнет-Э»

Американское вооружение, поставленное Киеву, показало несоответствие условиям широкомасштабного затяжного конфликта с серьезным противником, так как разрабатывалось для колониальных войн, рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, чтобы разработать всю гамму вооружений для достойного противостояния Москве, Вашингтону потребуется 30-50 лет.

Сейчас для США очень много сюрпризов открывается. Они, конечно, этим воспользуются, но для того, чтобы разработать всю гамму вооружений для достойного противостояния нам, им потребуется 30-50 лет. Я говорю именно об обновлении всех основных видов вооружений, так как в этом деле важна структура, а не отдельные разработки. А для этого еще нужны мозги — потому что таких материалов и сплавов, как у нас, у них нет, таких двигателей нет, — рассказал Артамонов.

Он отметил, что американское оружие — ПТРК Javelin, беспилотники, РСЗО HIMARS, БМП Bradley, — каждый раз воспринимались Киевом как чудо-оружие, способное изменить ход конфликта, но каждый раз надежды не оправдывались. Причина неудовлетворительной работы американских вооружений на Украине, по мнению Артамонова, в том, что они разрабатывались для войн колониального типа, а не для столкновения с равным противником.

Если посмотреть внимательно, то США в течение почти всей их истории воюют колониально, то есть не имеют возможности использовать и отрабатывать средства, предназначенные для широкомасштабной войны. Да, конечно, у них была высадка в Нормандии и Второй фронт в 1944-45, да, они поставляли нам по ленд-лизу определенные типы самолетов, танков и стрелкового оружия, но с тех пор уже минуло 80 лет. И получается, что последние два поколения оружия у них не «обстреляны» для войны с серьезным противником, — пояснил Артамонов.

Он отметил, что с тех пор США воевали только с теми, кто был заведомо слабее, а в случае столкновения с советской техникой, как в Ираке, это была устаревшая советская техника.

Ранее сообщалось, что помощник министра обороны США Мара Карлин во время выступления в Университете Рональда Рейгана заявила, что Украина стала лабораторией для изучения военных инноваций. По ее словам, такое же назначение имели Ирак и Афганистан во время боевых действий на их территориях.