«Только в следующей жизни»: политолог об оборонной системе США и Украины Эксперт Ищенко: совместное производство оружия Киевом и Вашингтоном невозможно

Фото: Shawn Thew - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о совместном с США производстве вооружения направлено на внутреннюю аудиторию, чтобы показать, что он якобы что-то делает, заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По его словам, совместная оборонная система Киева и Вашингтона «в этой жизни» невозможно.

Украина может производить вооружение с США только в следующей жизни, в этой такое точно невозможно. Это пустое заявление, направленное на внутреннюю аудиторию, которая должна видеть, что их президент якобы что-то делает, — сказал Ищенко.

При этом он обратил внимание, что разговоры о совместной оборонной системе Киев-Вашингтон вряд ли может быть схемой обхода выпрашивания денег для ВСУ от американского Конгресса. По словам эксперта, Конгресс не запрещал поставки вооружения на Украину, но если даже и сократит, то потом снова может восстановить.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и США создадут новую оборонную систему. Украинский президент отметил, что в ее рамках планируется производить оружие, формировать новую промышленную базу и открывать новые рабочие места.

До этого американская газета Punchbowl сообщила, что спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти не стал гарантировать Киеву новую военную помощь на $24 млрд. Именно такую сумму запросил Белый дом у конгресса. До этого около 30 членов Республиканской партии отклонили запрос администрации США на выделение нового пакета помощи Украине. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт.