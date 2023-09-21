Punchbowl: в США не гарантировали Зеленскому новый пакет военной помощи

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не стал гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь на $24 млрд, передает Punchbowl. Именно такую сумму запросила администрация США у конгресса.

Согласно данным издания, Зеленский ответил на все вопросы о спецоперации на Украине, но Маккарти не дал обязательств о помощи.

Владимир Зеленский сейчас находится в США и посетил Капитолий. Он хочет выступить перед конгрессменами, однако спикер палаты отказал ему из-за плотного графика.

Ранее около 30 членов Республиканской партии США отклонили запрос Белого дома на выделение нового пакета помощи Украине. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт. Кроме того, республиканцы недовольны отсутствием каких-либо объяснений со стороны правительства США о конечной цели выделения помощи Киеву.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что Украина получит дополнительные пакеты военной помощи от Вашингтона. Он заявил, что правительство страны практически на регулярной основе предоставляло помощь Украине в сфере безопасности.