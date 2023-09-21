Эксперт по БПЛА рассказал, как «Ланцет» изменит ход СВО Эксперт по БПЛА Федутинов: новейший «Ланцет» сможет эффективнее поражать цели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотник «Ланцет»

Модифицированные беспилотники «Ланцет» изменят ход специальной военной операции — они смогут более эффективно поражать цели, заявил ведущий эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. Комментируя ситуацию «Царьграду», он уточнил, что использование пакетных систем поможет осуществлять одновременный запуск сразу нескольких дронов.

Использование пакетных систем запуска должно позволить также осуществлять одновременный запуск нескольких беспилотных аппаратов, то есть формировать группу, которая будет с большей эффективностью поражать цели, — пояснил эксперт.

По словам Федутинова, развернуть комплекс и применить его можно быстрее, чем в базовой версии. Эксперт подчеркнул, что благодаря этому расширяются возможности «Ланцета» в зоне спецоперации. Они могут заменить более тяжелые беспилотники-камикадзе, такие как «Герань». В будущем «Ланцеты» могут быть использованы для поражения высокочувствительных целей, таких как аэродромы, самолеты и центры управления.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее пояснил, что дальность полета, а также устойчивость к радиоэлектронным помехам беспилотников «Ланцет» встревожили Украину и Запад. По его словам, ВСУ не ожидали удара по стоянке МиГ-29, так как не предполагали, что «Ланцет» способен преодолеть около 70 км.