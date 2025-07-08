Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о создании новой политической силы в США — партии «Америка». При этом предприниматель пообещал, что на учредительном съезде «будет очень весело». До сих пор создать успешную «третью партию» в США, которая смогла бы бросить вызов республиканцам и демократам, никому не удавалось. Почему это может получиться у Маска, что это означает для президента США Дональда Трампа и при чем здесь Россия — в материале NEWS.ru.

Каким образом Маск хочет добиться для своей партии решающего влияния в США

Лидер рейтинга самых богатых людей мира Маск объявил о создании партии «Америка» после импровизированного опроса в интернете, в котором приняли участие более 1,2 млн пользователей. Из них 65,4% высказались за формирование новой политической партии.

«С перевесом два к одному вы захотели новую политическую партию, и она у вас будет. <…> Мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня партия „Америка“ сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу», — заявил он. По замыслу Маска, она должна изменить традиционную двухпартийную систему в США.

Демократы и республиканцы сменяют друг друга на президентских выборах в США с 1852 года и контролируют конгресс с 1856 года. Маск заявил, что намерен «подорвать» этот устоявшийся институт, сравнив предстоящую борьбу с тактикой древнегреческого полководца Эпаминонда, который развеял миф о непобедимости спартанцев в битве при Левктрах.

Предприниматель детализировал план действий, предложив сосредоточиться на ограниченном числе избирательных округов (2–3 местах в сенате и 8–10 — в палате представителей) вместо традиционной общенациональной кампании. По его мнению, такой подход позволит его партии получить решающее влияние при голосовании по спорным законодательным инициативам.

Дональд Трамп отреагировал на инициативу своего бывшего соратника довольно резко. «Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу. Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на тот факт, что они никогда не добивались успеха в США», — заявил президент США. При этом он предсказал, что третья партия «внесет разлад и хаос».

Сергей Марков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие «третьи партии» существуют в США

«Третьи партии» в США, сопоставимые по влиянию с демократами и республиканцами, пока действительно не добивались успеха. «200 лет пытаются создать, и ни у кого не выходило, потому что так устроена политическая система США», — считает политолог Сергей Марков.

Как сказал в беседе с NEWS.ru политолог-американист Константин Блохин, мало создать третью партию. «Она должна быть третья не по количеству, а по влиянию — сопоставима условно с Республиканской или Демократической партией. Все остальные нужно рассматривать под микроскопом, они мизерные по могуществу», — объяснил Блохин. По его словам, это лишь тактический ход, чтобы укрепить свои позиции в Республиканской партии.

На данный момент в США три основные «третьи партии» — Либертарианская партия, Партия зеленых и Конституционная партия. Максимум, что набирали их кандидаты на президентских выборах, — 3,28% голосов (либертарианец Гэри Джонсон). До этого рекордсменом среди «третьих сил» был независимый Росс Перо, который как независимый кандидат набрал 18,9% голосов избирателей на президентских выборах 1992 года и 8,4% — как лидер собственной Партии реформ в 1996 году, не получив при этом ни одного голоса выборщиков.

Почему у Маска все получится

Вместе с тем в нынешних политических условиях, по мнению экспертов, нервная реакция Трампа вполне обоснованна. По мнению преподавателя РЭУ им. Плеханова Бориса Первушина, создание миллиардером Илоном Маском новой политической партии лишит республиканцев во главе с президентом Дональдом Трампом шансов на победу в Конгрессе США и выборах главы государства.

«Ранее умеренно-консервативные избиратели, не готовые голосовать за демократов, шли на компромисс и поддерживали Трампа. Теперь же, с появлением партии Маска, у них появляется альтернатива», — считает Первушин. Политолог Норат Аджамян и вовсе считает, что Маск также может привлечь избирателей Демпартии.

Илон Маск Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Более того, по мнению политолога Александра Собянина, партия «Америка» и вовсе может впоследствии перехватить власть в США. «Предыдущие попытки создать „третью партию“ проваливались, потому что для этого не было общественно-исторических условий. Сейчас, когда США стоят на пороге гражданской войны, такие условия появились. Очень многим в США отвратительны и сторонники, и противники Трампа, с противостояния которых и начнется эта война», — сказал Собянин в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, чтобы получить власть в условиях гражданской войны, партии «Америка» вовсе не нужно быть сильнее демократов и республиканцев, а надо быть здоровее их. «Масса людей сами перейдут к Маску из обоих враждующих лагерей. Самые сильные, наиболее агрессивные, наиболее решительные и дерзкие из обоих основных партий будут переходить к новой силе и новым деньгам, которые стоят за партией Маска, выстраивать новое финансовое, политическое, культурно-цивилизационное пространство Америки», — считает Собянин.

По его словам для этих новых сил будет значима поддержка России, которая неоднократно приходила на помощь американцам в ключевые моменты истории США — во время Войны за независимость и в Гражданской войне Севера и Юга 1861–1865 годов.

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