Маск заявил, что на съезде его «Партии Америки» будет очень весело

Маск заявил, что на съезде его «Партии Америки» будет очень весело Маск пообещал устроить масштабное веселье на съезде «Партии Америки»

Предприниматель из США Илон Маск пообещал, что устроит грандиозное веселье на съезде созданной им «Партии Америки», написав в социальной сети X соответствующий пост. Он основал собственное политическое формирование после того, как у него возникли серьезные разногласия с главой государства Дональдом Трампом.

Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Американской партии? Это будет супервесело! — написал миллиардер.

Ранее стало известно о создании Маском политической партии, которую он сформировал после социологического опроса на принадлежащей ему интернет-площадке. В исследовании поучаствовали 1,2 млн человек, 65,4% из которых поддержали инициативу миллиардера. Предприниматель же указал на серьезные проблемы, с которыми столкнулись США.

Кроме того, Маск ответил американскому лидеру на угрозы о возможной его депортации из Соединенных Штатов заявлением о желании обострить ситуацию. Тем не менее миллиардер подчеркнул, что в настоящий момент он воздержится от реализации подобных планов.