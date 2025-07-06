Маск заявил, что на съезде его «Партии Америки» будет очень весело

Предприниматель из США Илон Маск пообещал, что устроит грандиозное веселье на съезде созданной им «Партии Америки», написав в социальной сети X соответствующий пост. Он основал собственное политическое формирование после того, как у него возникли серьезные разногласия с главой государства Дональдом Трампом.
Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Американской партии? Это будет супервесело! — написал миллиардер.
Ранее стало известно о создании Маском политической партии, которую он сформировал после социологического опроса на принадлежащей ему интернет-площадке. В исследовании поучаствовали 1,2 млн человек, 65,4% из которых поддержали инициативу миллиардера. Предприниматель же указал на серьезные проблемы, с которыми столкнулись США.
Кроме того, Маск ответил американскому лидеру на угрозы о возможной его депортации из Соединенных Штатов заявлением о желании обострить ситуацию. Тем не менее миллиардер подчеркнул, что в настоящий момент он воздержится от реализации подобных планов.