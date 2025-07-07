«Слетел с катушек»: Трамп высмеял политические амбиции Маска

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social резко раскритиковал своего бывшего соратника миллиардера Илона Маска, назвав его «ходячей катастрофой». Глава государства заявил, что предприниматель «слетел с катушек», заявив о создании новой политической силы. Трамп предсказал, что третья партия создаст «разлад и хаос».

Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу. Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на тот факт, что они никогда не добивались успеха в США, — отметил президент.

Ранее Маск объявил о создании в Соединенных Штатах новой политической партии под названием «Америка». Инициатива получила одобрение после проведенного среди его подписчиков онлайн-голосования, в котором приняли участие более 1,2 млн пользователей. Результаты показали значительную поддержку — 65,4% проголосовавших высказались за учреждение партии.

До этого миллиардер объяснил, что новая политическая партия «Америка» должна изменить двухпартийную систему в США. Он заявил, что намерен «подорвать» этот устоявшийся институт, сравнив предстоящую борьбу с тактикой древнегреческого полководца Эпаминода, который развеял миф о непобедимости спартанцев в битве при Левктрах.





