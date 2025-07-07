Политолог оценил шансы Маска стать президентом США

Часть республиканцев может проголосовать за предпринимателя Илона Маска, заявил 360.ru политолог Норат Аджамян. По его словам, Маск также может привлечь избирателей Демократической партии.
Это немного, я согласен, но все-таки некую часть он может на свою сторону перетянуть. Плюс он может сделать акцент и в сторону электората Демократической партии, — объяснил эксперт.
Аджамян отметил, что многие демократы не поддерживают президента США Дональда Трампа и некоторые голосовали за демократов лишь из-за неприязни к нему. Он также предположил, что Маск может разрабатывать стратегию с прицелом на президентский пост.
Ранее Дональд Трамп в социальной сети Truth Social резко раскритиковал Илона Маска, назвав его «ходячей катастрофой». Глава государства заявил, что предприниматель «слетел с катушек», заявив о создании новой политической силы.