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07 июля 2025 в 10:05

Политолог оценил шансы Маска стать президентом США

Политолог Аджамян заявил, что часть республиканцев может проголосовать за Маска

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Часть республиканцев может проголосовать за предпринимателя Илона Маска, заявил 360.ru политолог Норат Аджамян. По его словам, Маск также может привлечь избирателей Демократической партии.

Это немного, я согласен, но все-таки некую часть он может на свою сторону перетянуть. Плюс он может сделать акцент и в сторону электората Демократической партии, — объяснил эксперт.

Аджамян отметил, что многие демократы не поддерживают президента США Дональда Трампа и некоторые голосовали за демократов лишь из-за неприязни к нему. Он также предположил, что Маск может разрабатывать стратегию с прицелом на президентский пост.

Ранее Дональд Трамп в социальной сети Truth Social резко раскритиковал Илона Маска, назвав его «ходячей катастрофой». Глава государства заявил, что предприниматель «слетел с катушек», заявив о создании новой политической силы.

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