Маск раскритиковал ВСУ: что сказал, будет ли поставлять Starlink для ВС РФ Предприниматель заявил, что Киев потерял очень много людей в боевых действиях

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск, который поставляет Киеву спутники Starlink, раскритиковал контрнаступление. Предприниматель заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли слишком много людей. Что именно сказал миллиардер, сколько он заработал на поставках спутников и начнет ли снабжать Starlink Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) — в материале NEWS.ru.

Что сказал Маск о контрнаступлении ВСУ

Владелец SpaceX 18 сентября заявил в социальной сети X (ранее Twitter), что армия Украины потеряла слишком много людей в ходе контрнаступления.

«Так много смертей за столь ничтожный результат», — написал Маск.

Фото: МО Украины ВСУ становится сложнее использовать Starlink для получения преимущества на поле боя, так как Россия учится успешно противодействовать спутникам и выводить их из строя

Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию бизнесмена Дэвида Сакса, который опубликовал карту с подписью: «украинские территориальные успехи в результате их столь долгожданного контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».

Откуда Маск получает информацию о контрнаступлении ВСУ

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru отметил, что Маск весьма информирован о происходящем в зоне боевых действий, так как у него есть доступ к Starlink. По словам эксперта, миллиардер может получать достоверную информацию о происходящем на Украине.

«Он мог дать команду каким-то своим должностным лицам, чтобы они отслеживали ход контрнаступления, продвижение войск и потери. Маск выступил со своим подведением итогов контрнаступления и четко дал понять, что он в курсе того, что происходит», — предположил Перенджиев.

Он подчеркнул, что хоть американский предприниматель не является союзником России, он достаточно порядочен и поэтому посчитал нужным донести правду, которая ему известна.

Перенджиев уверен, что Маск поделился не всей информацией, которая ему доступна. По мнению эксперта, если бизнесмен расскажет все, у него могут быть неприятности. Но настанет время, и Илон представит более подробные данные о ситуации в рядах ВСУ, добавил Перенджиев.

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press Илон Маск

«Я думаю, он даже владеет информацией о том, сколько на Украине потерь со стороны стран Запада — военнослужащих НАТО, которых отправили в зону боевых действий как в качестве инструкторов, так и бойцов на линии огня», — считает специалист.

Будет ли Маск поставлять Starlink России

Перенджиев допустил, что миллиардер в будущем мог бы поставлять спутники Starlink в Россию, но для этого должна измениться политическая ситуация на Западе.

«В настоящий момент почти невозможно допустить, что Маск начнет поставлять Starlink России. Бизнесмен пока не готов идти против американского правительства и оказывать помощь российским военным», — считает эксперт.

Он отметил, что Маск опасается, что его бизнес может оказаться под «прессингом спецслужб США». К примеру, они могут закрыть его денежные счета и ввести в отношении предпринимателя и его бизнеса санкции.

«Американские спецслужбы могут создать ему любую неприятность. Маск пока что не готов рисковать и идти против системы. Он уже помогает России заявлениями о правдивой ситуации на фронте», — сказал Перенджиев.

Cколько Илон Маск зарабатывает на Украине

ВСУ активно используют терминалы Starlink с марта 2022 года. В феврале Маск ограничил доступ Киева к сети, так как военные использовали ее для наступательных действий. Тогда он напомнил, что в контракте было прописано, что система предназначена только для гуманитарных целей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление

По словам миллиардера, компания поставила Украине 20 тыс. терминалов на сумму $80 млн. В октябре 2022-го Маск окончательно заявил, что больше не будет помогать Киеву бесплатно, и попросил Пентагон официально оплатить расходы Starlink на Украине.

В начале июня SpaceX заключила официальный контракт с Министерством обороны США на предоставление услуг через системы Starlink и их отправку на Украину. Заказ составил 400–500 терминалов, и теперь Маск уже не сможет их отключать.

По словам президента SpaceX Гвинн Шотвелл, производство каждого терминала стоит около $1,5 тыс. Таким образом, можно предположить, что сделка с Пентагоном принесла Маску около $700 тыс.

Перенджиев сомневается, что можно верить словам Илона о том, что он ничего не заработал на Украине. По мнению эксперта, американцы не работают себе в убыток и следуют принципу «ничего личного, только бизнес».

«Если Пентагон и правительство США ему все не компенсировали и он делал все за счет своей компании, то, возможно, он и правда получил убытки. На него могли оказывать давление, чтобы он оказывал помощь за средства компании», — допустил эксперт.

Как стало известно 14 сентября, за 2022 год Starlink принесла Маску доход в размере $1,4 млрд. Выручка компании значительно выросла по сравнению с 2021-м, когда она заработала $222 млн. Однако миллиардер прогнозировал в 2015 году, что к 2022-му он заработает около $12 млрд.

Какие отношения между Маском и Киевом

Американские власти уже инициировали расследование на фоне появившейся информации о споре между властями Украины и предпринимателем из-за системы Starlink. Киев был недоволен тем, что предприниматель отказался запускать сервис спутниковой связи на территории Крыма в 2022 году, фактически помешав ВСУ организовать атаки на корабли Черноморского флота ВМФ России.

Фото: МО Украины Маск раскритиковал правительство США за решение поставить Украине кассетные боеприпасы

Миллиардер тогда пояснил, что если бы включил спутники и допустил атаку, то его компания была бы вовлечена в эскалацию украинского конфликта и, возможно, начало ядерной войны. Хотя Маск неоднократно подчеркивал, что разрабатывал систему для мирных целей, 10 сентября начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что военнослужащие используют системы спутниковой связи Starlink по всей линии фронта.

«Starlink достаточно хорошо зарекомендовали себя. Можно много говорить, хороши они или нет, но абсолютно вся линия фронта работает на них», — заявил он.

Насколько необходимы Starlink для ВСУ

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что система спутниковой связи Starlink сильно помогла ВСУ. По его мнению, украинские военные используют системы связи для координации боевых усилий, управления подразделениями и беспилотниками.

«Это очень важный элемент боевой готовности формирований киевского режима. Наличие у Киева систем Илона Маска особенно сильно сказывалось на ходе боевых действий в начале СВО», — уверяет эксперт.

По мнению Дандыкина, сейчас ВСУ становится сложнее использовать Starlink, так как Россия учится успешно противодействовать спутникам и выводить их из строя. Он напомнил, что во время боевых действий под Красным Лиманом российские военные захватили комплекс спутникового интернета, предоставленный Киеву компанией Маска.

Как Маск относится к СВО

Илон занимает относительно нейтральную позицию по специальной военной операции (СВО). Он говорил, что победа Киева маловероятна, призывал его вернуться к переговорам, пойти на уступки России.

Бизнесмен даже предлагал провести референдумы о судьбе «спорных территорий» под наблюдением представителей ООН. 14 августа бизнесмен публично поддержал британского аналитика Александра Меркуриса, заявившего о провале летнего наступления ВСУ и о пагубной роли США в конфликте.

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Илон Маск

Также миллиардер раскритиковал правительство Штатов за решение поставить Украине кассетные боеприпасы и призывал Белый дом рассказать общественности, на какие именно цели расходуется выделяемая Киеву финансовая помощь. После заявлений миллиардера американцы обвинили его в поддержке «российского нарратива».

Что Путин думает о Маске

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Маск — выдающийся человек. По мнению главы государства, Москва также намерена привлечь частных инвесторов к разработкам и реализации различных проектов, связанных с космическими полетами.

«Активный, талантливый бизнесмен, у которого многое получается [в космической сфере]. В Роскосмосе принято решение, поддержанное правительством, что мы будем привлекать частных инвесторов в эту сферу деятельности», — заявил президент России.

После слов Путина американский предприниматель подвергся критике в США. Во время разговора с Маском 14 сентября журналист Sky News назвал его эгоистичным и невежественным.

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