Маск ответил на обвинения в госизмене Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активизации Starlink у Крыма

Фото: Handout Cabinet Belgian Prime Mi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Бизнесмен Илон Маск в своем Twitter (Х) отверг обвинения в государственной измене, которые ему вдвинули из-за отказа Украине в активации Starlink в Крыму. Он добавил, что является гражданином США и будет «бороться за Америку», но его страна не воюет с Россией.

Я гражданин США и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет, — написал Маск.

Ранее сообщалось, что в США начался скандал после того, как Маск приказал инженерам своей компании отключить покрытие сети спутниковой связи Starlink в пределах 100 км от крымского побережья. После этого Киев просил Маска включить Starlink, чтобы нанести удар по российским кораблям.

Ранее Илон Маск назвал не соответствующими действительности сообщения об ограничении работы сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма в 2022 году для срыва атаки ВСУ. По словам миллиардера, тогда система не была активирована, хотя ее просили включить. Миллиардер пояснил, что если бы он согласился с запросом, то SpaceX была бы вовлечена в крупный акт украинского конфликта и его эскалацию.