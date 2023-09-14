Илона Маска назвали эгоистичным и невежественным после похвалы Путина Журналист Мэтьюз назвал Маска эгоистичным и невежественным после похвалы Путина

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Илон Маск

Американской предприниматель Илон Маск подвергся критике после того, как президент России Владимир Путин назвал его выдающимся человеком и талантливым бизнесменом, пишет Business Insider. Журналист Sky News назвал бизнесмена эгоистичным и невежественным человеком во время визита Маска в Федеральное авиационное управление в Вашингтоне. Корреспондент также попросил Маска прокомментировать похвалу российского президента, но тот ответил молчанием, говорится в сообщении.

Владимир Путин называет вас выдающимся, мистер Маск. Вы оцениваете это? Как бы вы назвали Владимира Путина? Ваше эго и невежество, сэр, стоили жизней украинцев? Высокопоставленный военный чиновник говорит, что стоили, — сказал в разговоре с Маском журналист Джеймс Мэтьюз.

Издание сообщает, что Маск подвергся критике после того, как писатель Уолтер Айзексон в новой биографии миллиардера рассказал, как в первые недели СВО он предотвратил нападение Украины на российский флот в Севастополе и Крыме, отказавшись активировать спутники Starlink, используемые для наведения украинских беспилотников на их цели. По мнению Маска, таким образом он смог предотвратить возможное начало ядерной войны, пишет издание.

Ранее Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что американский предприниматель Илон Маск — выдающийся человек, у которого многое получается в космической сфере. По словам главы государства, правительство США помогало Маску в реализации различных проектов, связанных с космическими полетами. Россия намерена принять аналогичные меры и привлечь к разработкам частных инвесторов.