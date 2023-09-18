Политолог допустил поставки Starlink в Россию Политолог Перенджиев: Маск в будущем мог бы поставлять спутники Starlink в РФ

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Американский бизнесмен Илон Маск в будущем мог бы поставлять спутники Starlink в Россию, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. Он отметил, что это будет возможно со временем, когда изменится политическая ситуация на Западе.

В настоящий момент почти невозможно допустить, что Маск начнет поставлять спутники Starlink России. Бизнесмен пока не готов идти против американского правительства и оказывать помощь российским военным. Но все может измениться со временем, — отметил Перенджиев.

По словам эксперта, пока Маск опасается, что его бизнес могут прижать спецслужбы США. К примеру, могут закрыть его банковские счета и ввести против него санкции, добавил политолог.

Американские спецслужбы могут создать Маску любую неприятность. Он пока не готов рисковать и идти против системы, хотя уже и помогает заявлениями о правдивой ситуации на фронте, — сказал cпециалист.

Ранее Маск заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли слишком много людей. При этом результаты, которых им удалось достичь, бизнесмен назвал ничтожными.

Президент России Владимир Путин высоко оценил достижения Маска и назвал его выдающимся человеком. По словам главы государства, правительство США помогало Маску в реализации различных проектов, связанных с космическими полетами. Россия намерена принять аналогичные меры и привлечь к разработкам частных инвесторов.