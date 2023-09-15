Су-35 против F-16: зачем ВСУ требуют истребители новых модификаций Киев пожаловался, что не сможет отвоевать у России господство в воздухе, даже если получит истребители F-16

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Киев запросил истребители новых модификаций, которые не уступают по характеристикам российским Су-35. Только в этом случае, как заявили в ВВС Украины, удастся выиграть у России битву за небо. Однако эксперты сомневаются, что американские F-16 и шведские Gripen помогут Киеву. Почему же Запад тянет с поставками более современных моделей? Может, он боится получить «антирекламу», когда даже современные натовские истребители окажутся беззащитными в поединке с российскими Су-35? Об этом — в материале NEWS.ru.

Почему Су-35 выделяют из всех остальных самолетов

О том, что Киев просит от западных стран истребители новых модификаций, способные противостоять Су-35 на равных, сообщил представитель ВВС Украины Юрий Игнат. Его в четверг цитировал РБК. По словам Игната, Су-35 остается основным конкурентом для украинской авиации в борьбе за господство в небе. Более того, эта боевая машина признана одной из лучших в мире, что обусловлено ее техническим оснащением, посетовал спикер ВВС. Игнат пояснил, что американские истребители F-16 и шведские истребители Gripen, которые в скором времени тоже может получить Украина, обладают разными характеристиками в зависимости от модификации.

«Gripen есть разные, и F-16 бывают разные. Безусловно, мы бы хотели получить неплохие модификации, не старые, а более новые, которые позволят нам на равных бороться с российскими самолетами», — сказал он.

Воюющее на МиГах украинские летчики рассказывают о преимуществах Су-35. Этому самолету, по их словам, не требуется даже высококвалифицированный пилот — достаточно просто набрать высоту на 7 км выше украинского МиГа и нажать на кнопку, после чего мощный радар и дальнобойные ракеты полностью выполнят поставленную задачу.

Су-35 — российский многоцелевой сверхзвуковой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Его называют развитием «одноместной» линейки самолетов Су-27. Работа над ним велась в ОКБ Сухого с середины 80-х. Самолет оснащен новым радиоэлектронным оборудованием, вооружением, системами радиоэлектронной борьбы. Он способен нести ракеты Р-37, дальность полета которых составляет примерно 380 километров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35

Американское издание Military Watch Magazine в прошлом месяце выпустило большой материал о Су-35, подчеркивая, что этот истребитель показал «ошеломляющие результаты» на Украине. Этот самолет, как пишет издание, все чаще используется россиянами для обеспечения господства в воздухе.

«Су-35 сбил гораздо больше самолетов, вооружившись ракетами класса „воздух - воздух“, чем любой другой истребитель после окончания холодной войны. Участвуя в крупных воздушных боях с украинскими эскадрильями истребителей четвертого поколения, он одержал ошеломляющие победы», — утверждает издание.

Какие самолеты обещают Украине западные партнеры

Киев ожидает поставки американских и шведских боевых машин, но какая именно их модификация попадет на Украину, пока не объявлено. Высказываются пока только предположения.

Так, например, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, которого цитирует издание «Страна», утверждает, что дадут предпоследнюю модернизацию истребителя F-16. У этой боевой машины есть противокорабельные ракеты дальностью 220 километров. Но, добавляет Арестович, Су-35 «видят дальше и стреляют дальше», чем F-16. К тому же, у американского истребителя «слабенький радар». Но из плюсов то, что с F-16 могут более эффективно сочетаться антирадиолокационные ракеты Harm, которые сейчас «кустарно прикручены» к украинским самолетам. По словам бывшего советника, сейчас управлению F-16 на Западе обучается 70 украинских летчиков.

Фото: Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский многофункциональный лёгкий истребитель F-16

Можно ли сравнить российский Су-35 с западными F-16 и Gripen

Эксперты отмечают, что Украине требуется как минимум сто боевых самолетов, чтобы изменить расклад сил в воздухе. Но Запад тянет с поставками — по нескольким причинам, отметил в беседе с NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» заслуженный военный летчик РФ, генерал Владимир Попов.

«Они боятся антирекламы для своего F-16, самого массового истребителя в мире. Наши истребители начнут его уничтожать. Дело в том, что такого противника эти самолеты не встречали еще никогда. Они воевали в бывшей Югославии, где у них было слабенькое противодействие, в Ираке и Сирии, Ливии. Военные понимают, что они будут иметь дело с нашей сильной боевой авиацией, а западные политики этого понять не могут», — рассказал военный эксперт.

По мнению Попова, российские истребители, машины четвертого поколения, сопоставимы с западными истребителями пятого поколения.

«F-16 и Gripen невозможно сопоставить с Су-35. Наш тяжелый истребитель гораздо мощнее. Тем более им трудно придется в условиях Украины, где нет необходимой инфраструктуры для эксплуатации, нет подготовленных пилотов. А летать из Польши, Румынии, Словакии — это первый шаг к мировой войне. И это уже хорошо понимают западные политики», — утверждает генерал.

Попов уверен: западные самолеты, попав на Украину, все равно не смогут резко повысить потенциал ВСУ.

«Надо учесть, что Запад обещает Киеву поставки авиационной техники „дозированно“. Это значит, что их небольшие партии будут перемалываться нашими истребителями. И наша ПВО готовится к их появлению», — рассказал Попов.

Фото: Matti Matikainen/Global Look Press Шведский многоцелевой истребитель JAS Gripen

Киев говорит про F-16, но намекает Вашингтону на F-35

Запад пока тянет с поставками боевых самолетов Украине, он опасается выделять ей новейшие, очень дорогие истребители, заявил в беседе с NEWS.ru военный летчик Андрей Красноперов. Для нужд ВСУ пока обещаны лишь устаревшие модели F-16, которые базируются на аэродромах в Нидерландах и Бельгии.

«В этих странах находятся 60 боевых машин, но они почти вылетали весь ресурс. На Украину их не хотят отдавать, потому что такие старые самолеты вообще могут на вираже упасть. Есть и еще одна причина, по которой западные партнеры тянут с передачей F-16: они опасаются, что две трети из этих самолетов будут перепроданы украинцами в третьи страны», — предположил военный летчик.

По его словам, когда Киев требует от НАТО самолеты, соответствующие Су-35, то он намекает на американские F-35, поскольку другие западные машины во многом уступают этой российской модели.

«F-16 даже нельзя сравнивать с Су-35. У них целая линейка самолетов, в том числе и вертикального взлета, но до нашего по боевым характеристикам они не дотягивают. Что касается F-35, то это самолет пятого поколения, у него космическая цена, Украине его не видать», — предрекает Красноперов.

Фото: US Navy/via Global Look Press Истребитель F-35

Изменят ли западные истребители расклад сил на Украине

Выступая на этой неделе на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что возможная передача странами Запада истребителей F-16 Украине не изменит расклад сил на поле боя и приведет лишь к затягиванию конфликта.

Напомним, F-16 — это американский легкий многофункциональный истребитель четвертого поколения. Он разработан в 1974 году, передан в эксплуатацию в 1978 году. Потолок полета — 18 тыс. метров, максимальная скорость — 2 145 км/ч. Экипаж состоит из одного человека.

Gripen — шведский самолет четвертого поколения, был разработан специально для борьбы с российскими Су-27 и их модификациями: Су-30СМ и Су-35. Первый полет совершил в 1988 году. Потолок полета — 15 240 метров, максимальная скорость — 2 200 км/час.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

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