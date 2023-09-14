Военный эксперт рассказал, сколько у ВСУ осталось самолетов Военный эксперт Кнутов: у Украины осталось чуть более ста боевых самолетов

Фото: wikipedia.org/ Mike Freer/Global Look Press

Значительная часть украинской боевой авиации уничтожена, сообщил в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, несмотря на то что часть авиационных потерь ВСУ была восполнена странами НАТО, число военных самолетов, по некоторым оценкам, может составлять немногим более ста единиц, хотя точное количество оставшихся в строю украинских самолетов неизвестно.

Есть цифра, что у Украины осталось чуть более ста самолетов после того, как состав был пополнен авиацией из других стран. Это, конечно, цифра небольшая, учитывая то, что российские Су-30 и Су-35 значительно превосходят МиГ-29 и Су-27, — отметил эксперт.

Он отметил, что на вооружении ВСУ в основном стоят бывшие советские модели МиГ-29 и Су-27. По словам Кнутова, эти машины достаточно хорошо освоены украинскими летчиками, но в значительной степени уступают российской авиации по своим техническим характеристикам, а также по количеству, так как, согласно публикуемым в западной прессе данным, Вооруженные силы России в зоне конфликта имеют больше тысячи самолетов.

Также специалист рассказал, что ВСУ пытаются восполнить нехватку самолетов за счет истребителей F-16, которые Запад готовится передать Киеву. При этом эксперт подчеркнул, что Украина запросила 180–200 этих машин, однако пока речь идет о поставке 60–80 истребителей.

F-16 являются платформой для того, чтобы нести ракеты. <...> Главная опасность F-16, как я себе представляю, состоит в том, что будут поставлены три модификации, которые позволяют нести тактическое ядерное оружие. То есть Украину снабжают носителями тактического ядерного оружия. Это крайне опасно, — предупредил полковник.

Ранее эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал, что Швеция решила поставить ВСУ истребители Gripen, являющиеся упрощенными аналогами F-16. Специалист отметил, что данная техника считается «истребителями для бедных» из-за простоты функционала, низкой цены, отсутствия продвинутых элементов.